Merkezi yönetim bütçe dengesi Mart ayında 23,8 milyar fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart ayı dönemine ilişkin bütçe verilerini açıkladı. Merkezi yönetim bütçe dengesi Mart ayında 23,8 milyar TL fazla verdi.

Buna göre 2021 yılı Mart ayı merkezi yönetim bütçe giderleri 111,2 milyar TL, bütçe gelirleri 134,9 milyar TL olarak belirlendi. Böylece bütçe Mart ayında 23,8 milyar TL fazla verdi.

Faiz dışı bütçe giderleri ise 96,9 milyar TL olurken, faiz dışı bütçe dengesi 38 milyar TL fazla verdi.

Dünya gazetesinin haberine göre açıklanan verilerin detayları ise şöyle:

Mart ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 8,3 iken 2021 yılında yine 8,3 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 oranında artarak 96 milyar 935 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 8,3 iken 2021 yılında aynı kalarak yine yüzde 8,3 oldu.



Merkezi yönetim bütçe gelirleri ise 2021 Mart ayı itibarıyla 134 milyar 927 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe, vergi gelirlerinden 77 milyar 433 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirlerinden ise 54 milyar 302 milyon TL gelir elde edildi.