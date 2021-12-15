Merkezi Yönetim bütçe dengesi kasımda 32 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim bütçe dengesi kasımda 32 milyar TL verdi. Bir önceki ay bütçe 17,4 milyar TL açık vermişti.

Kasım ayında faiz dışı dengede de 47,3 milyar TL'lik fazla gerçekleşti. Ekim ayında faiz dışı açık 3,1 milyar TL olmuştu.

Kasım ayında faiz harcamaları Ekim ayına göre sınırlı bir artış gerçekleştirdi. Ekim'de 14,3 milyar TL olan faiz harcamaları Kasım ayında 15,3 milyar TL oldu.

Ocak-Kasım döneminde 46,5 milyar TL'lik açık

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1,32 milyar TL, bütçe gelirleri

1,27 milyar TL ve bütçe açığı 46,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde faiz dışı fazla ise 125,4 milyar TL olarak kaydedildi.