Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 837,6 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim brüt borç stoku Ocak'ta 1 trilyon 837,6 milyar TL oldu.

Borç stokunun 810,6 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 1 trilyon 27,1 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 1.837,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Borç stokunun 810,6 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 1.027,1 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.

Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir."