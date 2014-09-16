Merkeze alınan Vali, Bakan Bozdağ'ı karşılamadı

Gece yarısı çıkartılan ve Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan kararnameyle merkeze alınan Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç, Diyarbakır’a gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı karşılamadı. Vali Kıraç, valiliği ziyaret eden Bakan Bozdağ’la makamında da görüşmedi. Kıraç’ın yerine Bozdağ’ı, Vali Yardımcısı Mehmet Demir karşıladı, sonra makamında görüştü.

Gece yarısı çıkartılan ve Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan kararnameyle merkeze alınan Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç, Diyarbakır’a gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı karşılamadı. Vali Kıraç, valiliği ziyaret eden Bakan Bozdağ’la makamında da görüşmedi.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Kıraç’ın yerine Bozdağ’ı, Vali Yardımcısı Mehmet Demir karşıladı, sonra makamında görüştü.

Diyarbakır’a giden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı, AKP'li bir grup havaalanında karşıladı. Daha sonra Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret eden Bozdağ’ı, dün gece merkeze alınan Vali Mustafa Cahit Kıraç karşılamadı.

Bakan Bozdağ’ı, valilik binası önünde Vali Yardımcısı Mehmet Demir karşıladı. Heyet, daha sonra valilik makamına çıktı. Vali Kıraç, burada da yoktu. Kıraç’ın yerine, yine yardımcısı Mehmet Demir bakanla görüştü. Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç’ın valilik konağında olduğu öğrenildi.