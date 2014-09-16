T24 LogoT24 Logo
Gündem

Merkeze alınan Vali, Bakan Bozdağ'ı karşılamadı

Bakan Bozdağ’ı, valilik binası önünde Vali Yardımcısı Mehmet Demir karşıladı

16 Eylül 2014 19:57

Gece yarısı çıkartılan ve Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan kararnameyle merkeze alınan Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç, Diyarbakır’a gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı karşılamadı. Vali Kıraç, valiliği ziyaret eden Bakan Bozdağ’la makamında da görüşmedi. Kıraç’ın yerine Bozdağ’ı, Vali Yardımcısı Mehmet Demir karşıladı, sonra makamında görüştü.

Gece yarısı çıkartılan ve Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan kararnameyle merkeze alınan Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç, Diyarbakır’a gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı karşılamadı. Vali Kıraç, valiliği ziyaret eden Bakan Bozdağ’la makamında da görüşmedi.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Kıraç’ın yerine Bozdağ’ı, Vali Yardımcısı Mehmet Demir karşıladı, sonra makamında görüştü.

Diyarbakır’a giden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı, AKP'li bir grup havaalanında karşıladı. Daha sonra Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret eden Bozdağ’ı, dün gece merkeze alınan Vali Mustafa Cahit Kıraç karşılamadı.

Bakan Bozdağ’ı, valilik binası önünde Vali Yardımcısı Mehmet Demir karşıladı. Heyet, daha sonra valilik makamına çıktı. Vali Kıraç, burada da yoktu. Kıraç’ın yerine, yine yardımcısı Mehmet Demir bakanla görüştü. Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç’ın valilik konağında olduğu öğrenildi.

 

ETİKETLER

bekir bozdağadalet bakanıdiyarbakırvalivaliler kararnamesihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24