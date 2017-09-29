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Merkeze alınan Burdur eski Valisi Kürklü FETÖ'den gözaltına alındı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- GEÇEN yıl merkeze alınan Burdur eski Valisi Hasan Kürklü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı

29 Eylül 2017 21:53

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- GEÇEN yıl merkeze alınan Burdur eski Valisi Hasan Kürklü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul\'da gözaltına alındı.
Burdur Valiliği\'nde 2014- 16 yılları arasında görev yaptıktan sonra 2016 yılındaki kararnameyle Merkez Valiliği görevine atanan Hasan Kürklü, İçişleri Bakanlığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Eylül\'de açığa alındı. Hasan Kürklü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün İstanbul\'da gözaltına alındı. İstanbul\'da oturan Kürklü, sorgusu için Antalya\'ya getirilecek.

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