Merkezden yeni faiz indirim geliyor

Yarın ki PPK toplantısında piyasa beklentisi en 50 baz puan faiz indirim olacağı yönünde.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yarın bu yılın 10. toplantısını gerçekleştircek. Para Politikası Kurulu toplantısına, Kurul Başkanı ve Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Başkan yardımcıları Erdem Başçı, Burhan Göklemez, Mehmet Yörükoğlu, İbrahim Turhan ile kurul üyesi Turalay Kenç ve Abdullah Yavaş'ın katılması bekleniyor.

Para Politikası Kurulu toplantısı, yarın saat 13.00-17.00 arasında iki aşamalı olarak yapılacak. İlk aşamaya, Merkez Bankası yetkilileri ve uzmanları ile Hazine Müsteşarlığı yetkilileri katılacak.

Aynı gün gerçekleşecek ikinci aşamada ise sadece Para Politikası Kurulu üyeleri toplanacak ve görünüme ilişkin son değerlendirmeler yapıldıktan sonra oylamaya geçilecek.

Oylamadan sonra Para Politikası Kurulu üyeleri, gerekçeye temel teşkil edecek kısa metni oluşturacak. Karar, gerekçesiyle birlikte aynı gün saat 19.00'a kadar Merkez Bankası tarafından basın duyurusuyla açıklanacak.

Para Politikası Kurulu toplantı özeti ise toplantıyı takip eden 8 iş günü içinde yayımlanacak. Bu arada, piyasadaki ağırlıklı beklenti, faiz oranlarında en az 25 baz puan (0,25 puan) indirim olacağı yönünde.



2009 FAİZ KARARLARI



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2009 yılında bugüne kadar dokuz toplantı gerçekleştirdi. Kurul, 2009 yılı içinde yaptığı toplantılarda gecelik borçlanma ve borç verme faiz oranlarını 7,75 puan, Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı 7 puan, borç verme faiz oranı ise yüzde 11,75 puan düşürmüştü.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 2009 yılının ilk toplantısını 15 Ocak tarihinde gerçekleştirmişti. Kurul, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 13'e, borç verme faiz oranını ise yüzde 17,50'den yüzde 15,50'ye indirmişti.

Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 11'den yüzde 9'a, borç verme faiz oranı ise yüzde 20,50'den yüzde 18,50'e düşürülmüştü.

Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 16,50'den yüzde 14,50'ye indirilmişti.

Kurul 17 Eylül tarihinde yaptığı son toplantısında, borçlanma faiz oranı yüzde 7,75'ten yüzde 7,25'e, borç verme faiz oranı ise yüzde 10,25'ten yüzde 9,75'e çekmişti.

Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 3,75'ten yüzde 3,25'e, borç verme faiz oranı ise yüzde 13,25'ten yüzde 12,75'e indirildi.

Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 9,25'ten yüzde 8,75'e düşürülmüştü.

