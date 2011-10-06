Merkez'den şimdi de TL hamlesi

T24 - Merkez Bankası Türk Lirası munzam karşılıklarda indirime gitme kararı aldı. Buna göre ortalama yüzde 13.1 olan karşılık oranları yüzde 12.5'e çekildi.
Merkez Bankası piyasalara müdahale etmeye devam ediyor. Dün yabancı paralarda munzam karşılıkları indirip rekor döviz satım ihaleleri açan banka, şimdi de piyasadaki likiditeyi artırmak amacıyla TL karşılık oranlarını düşürdü. Böylece bankalar ellerindeki mevduatlara karşılık artık Merkez Bankası'nda daha az para tutabilecek.
Merkez Bankası munzam karşılıklardaki en büyük indirimi uzun vadelerde gerçekleştirdi. 3 yıldan uzun vadelerde yüzde 13 olan karşılık oranı yüzde 5'e, 1-3 yıl arasında yüzde 8'e, 1 yıla kadar da yüzde 11'e düşürüldü. Merkez böylece piyasaya 3.2 milyar lira likidite sağlayacak... Uzun vadeyi teşvik edecek
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yakın dönemde küresel ekonomik aktiviteye ilişkin açıklanan veri ve haberler dikkate alınarak bankacılık sisteminin Türk lirası likidite ihtiyacını daha kalıcı bir yöntem ve daha düşük bir maliyetle karşılayabilmesi amacıyla zorunlu karşılık oranlarında indirime gidildiği belirtildi.
Açıklamada, yapılan indirimlerin aynı zamanda orta ve uzun vadede finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla Türk lirası mevduat/katılım fonu dışı diğer yükümlülüklerin (özellikle bankalarca ihraç edilmeye başlanan Türk lirası cinsinden tahvillerin) vadelerinin uzamasını teşvik edecek şekilde belirlendiği kaydedildi.
Piyasa uzmanları, Merkez Bankası'nın attığı bu hamleyle dövize belirgin bir üst sınır çizmeye çalıştığını belirtti.
Bundan önce Merkez Bankası'nın bu tip müdahalelerinin, 'artık dövizde daha üst seviye yok' diye algılandığına dikkat çeken uzmanlar, Banka'nın bu noktadan sonra süreci çok iyi yönetmesi gerektiğine işaret etti.