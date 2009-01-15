Merkez'den indirim sürprizi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik borçlanma faizlerini 2 puan birden indirdi. Gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 15'ten yüzde 13'e, borç verme faiz oranı ise yüzde 17,50'den yüzde 15,50'ye çekildi.



Kurul, küresel krizin tahminlerden daha uzun süreli olacağı, talepteki daralmanın süreceği, enflasyonun düşüşünü sürdürerek yıl sonunda hedefin altına ineceğini öngördü.



Merkez Bankası bünyesindeki Para Politikası Kurulu (Kurul), 2009 yılının ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Durmuş Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıya Kurul üyeleri Erdem Başçı, Burhan Göklemez, İbrahim Turhan, Abdullah Yavaş ve Mehmet Yörükoğlu katıldı.



Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Banka bünyesindeki Bankalar arası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo-Ters Repo Pazarı'nda uygulanmakta olan kısa vadeli faiz oranlarının indirilmesine karar verildiği bildirildi. Buna göre Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 15'ten yüzde 13'e, borç verme faiz oranı ise yüzde 17,50'den yüzde 15,50'ye indirildi.



Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalar arası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 11'den yüzde 9'a, borç verme faiz oranı ise yüzde 20,50'den yüzde 18,50'ye çekildi.



Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 16,50'den yüzde 14,50'ye indirildi.







-KRİZ UZUN SÜRECEK, ENFLASYON DÜŞMEYE DEVAM EDECEK-







Açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın giderek derinleştiğine işaret ettiği, uluslar arası kredi piyasalarındaki ve küresel ekonomideki sorunların önceki tahminlere göre daha uzun bir süre etkili olacağına ilişkin görüşlerin güçlendiği belirtildi. Bu çerçevede iç ve dış talep ile enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıların süreceğinin düşünüldüğü ifade edildi.



Petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki birikimli düşüşlerin enflasyonu olumlu etkilediği belirtilen açıklamada, bu doğrultuda, enflasyonun 2009 yılının ortalarından itibaren yıl sonu hedefi ile uyumlu düzeylere ineceğini ve yıl sonunda ise hedefin altında kalma ihtimalinin arttığını öngören Kurul'un, kısa vadeli faizlerin 200 baz puan indirilmesine karar verdiği kaydedildi.



Açıklamada şöyle denildi:



"Kurul, önümüzdeki aylarda yapılması öngörülen faiz indirimlerinin önemli bir kısmını erkene almanın, finansal koşullardaki ek sıkılaşmanın telafi edilmesine katkıda bulunacağını düşünmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlama temel amacı ile çelişmemek kaydıyla, uluslararası piyasalardaki sorunların ekonomimiz üzerindeki etkilerini sınırlamak için üzerine düşen tedbirleri almaya devam edecektir. Küresel finans piyasalarındaki sorunların reel ekonomi üzerindeki etkilerinin boyutuna ilişkin belirsizlikler halen yüksek seviyede seyretmektedir. Bundan sonraki olası faiz indiriminin miktarı ve zamanlaması enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmelere bağlı olacaktır.



Enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul'un geleceğe yönelik duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."



Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti sekiz iş günü içinde yayımlanacak.



(ANKA)(SON)



(ES/NB/TT/BÜN)

