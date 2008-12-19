Merkez'den indirim sürprizi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son toplantısında bekleninlenin üzerinde faiz indirimi yaptı. Faiz indiriminde ağırlıklı beklenti 50 baz puan(bp) iken Merkez borçlanma faizini yüzde 16.25'ten yüzde 15'e düşürdü. PPK borç verme faizini ise yüzde 18.75'ten yüzde 17.50'ye düşürdü.



"Kurul, banka bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo-Ters Repo Pazarı'nda uygulanmakta olan kısa vadeli faiz oranlarınının indirilmesine karar vermiştir:



"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın derinleştiğine işaret etmektedir. Uluslararası kredi piyasalarındaki ve küresel ekonomideki sorunların iç ve dış talebi uzunca bir müddet sınırlamaya devam edeceği ve bu çerçevede enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıların süreceği düşünülmektedir. Ayrıca, petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki gelişmeler enflasyonu olumlu etkilemektedir. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde enflasyonda belirgin bir düşüş olacağını öngören Kurul, kısa vadeli faizlerin 125 baz puan indirilmesine karar vermiştir.



Küresel finans piyasalarındaki sorunların reel ekonomi üzerindeki etkilerinin boyutuna ilişkin belirsizlikler halen yüksek seviyede seyretmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlama temel amacı ile çelişmemek kaydıyla, uluslararası piyasalardaki sorunların ekonomimiz üzerindeki etkilerini sınırlamak için üzerine düşen tedbirleri almaya devam edecektir.



Bundan sonraki faiz indiriminin miktarı ve zamanlaması enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmelere bağlı olacaktır. Enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul'un geleceğe yönelik duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti sekiz iş günü içinde yayımlanacaktır."



Para Politikası Kurulu, 14 Ağustos, 18 Eylül aylarında yaptığı toplantılarda kısa vadeli faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Kurul, 22 Ekim'de yaptığı toplantıda, gecelik faiz oranını yüzde 16,75'de sabit tutarken, borç verme faiz oranını yüzde 20,25'den yüzde 19,75'e düşürmüştü.



19 Kasım tarihinde yaptığı son toplantısında ise Kurul, borçlanma faiz oranını yüzde 16,75;ten yüzde 16,25;e, borç verme faiz oranı ise yüzde 19,75'ten yüzde 18,75'e, Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 12,75'ten yüzde 12,25'e, borç verme faiz oranı ise yüzde 22,75'ten yüzde 21,75'e indirmişti. Açık piyasa islemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo islemleri yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 18,75'ten yüzde 17,75'e düşürülmüştü.





Uzmanlar nasıl yorumladı



JP Morgan ekonomisti Yarkın Cebeci: "Merkez Bankası üst üste 2 ay sürpriz yaptı. Bu karardan, TCMB'nin büyüme dinamiklerindeki ciddi bozulmadan rahatsız olduğu ancak enflasyondaki hızlı iyileşmeden memnun olduğu görünüyor. Büyük olasılıkla faiz indirimleri devam edecek, yanlız bu büyüklükte olmayacak. Zannediyorum ki herkes şimdi önümüzdeki aylardaki beklentilerini revize edecek. Önümüzde aylarda da devamını bekliyoruz."



EFG İstanbul Ekonomisti Baturalp Candemir: "Fed'in ardından 125 baz puanlık faiz indirimi Merkez Bankası'nın enflasyon görünümüyle ilgili rahat olduğunu ve ABD'nin ve Avrupa'nın faiz indirimleriyle birlikte bu piyasa koşullarında bu indirimin YTL'ye zarar vermeyeceğine inandıklarını gösteriyor. İlk tepki bono piyasasından gelecektir. Büyümede ise indirimin bu yıl sonundan sonra etkisi olmaya başlayacaktır."



Fortis Ekonomisti Nilüfer Sezgin: "Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklenenin üzerinde geldi. 50 baz puan indirim bekliyorduk. Bu miktarın üzerinde bir indirim ihtimali vardı ama güçlü bir olasılık değildi. Enflasyon konusundaki duruşuna göre daha iyimser bir tarafa kaydığını görüyoruz. Merkez Bankası bir önceki faiz indirimi kararında faiz hareketi için açık kapı bırakıyordu. Bir sonraki faizi belirlerken iki yönde de hareket edebileceğinin sinyalini veriyordu. Bu seferki açıklamada ise faiz indiriminin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini açıklayan bir ifade var. Beklenenin üstünde faiz indirimi ABD'de alınan kararın paralelinde seyretti. Fed'in kararının birebir etkisi olduğu tabii ki söylenemez, ama bunu destekleyici bir karar geldi."



HSBC Stratejisti Fatih Keresteci: "TCMB'nin bu hareketi piyasa beklentilerinin dışında kaldı. Mali piyasalar 50-75 baz puanlık bir faiz indirimi beklerken 125 baz puanlık bir indirim sürpriz olarak karşılandı. TCMB'nin bu kararının ardında hem enflasyon görünümüne ilişkin iyimser öngörülerinin olduğunu hem de örtülü olarak faizleri indirmek suretiyle ekonomik istikrarı sağlamayı amaçladığını düşünüyoruz...Şu an mali piyasalar TCMB'nin agresif ve proaktif nitelikteki bu davranışının olumlu sonuçlar doğuracağına inanıp iyimser bir duruşla karşılayabilirler."



Eczacıbaşı Başekonomisti Erkin Şahinöz: Merkez'in bu açıklamasının beklinetilerin çok üzerinde şok denilebilecek bir faiz indirimi olduğunu söyledi. Son dönemlerde buna benzer indirmelerin bütün dünyada merkez bankaları tarafından yapıldığını belirten Şahinöz, büyümedeki yavaşlamanındurgunluğa dönüşmesinden korkan Merkez Bankası'nın böyle bir indirime gittiğimi belirtti. Şahinöz karar ardından kurda yukarı yönlü bir baskı olacağını sözlerine ekledi.



Merkezin kararını değerlendiren Unicorn Capital Ekonomisti Özlem Bayraktar Korcan, Merkezin sürpriz yapsa bile en fazal 100 bp indirim yapılacağının tahmin edildiğini belirterek bunun beklentilerin çok üzerinde olduğunu kaydetti. Merkez'in dünya merkez bankalarının etkisinde kaldığını belirten Korcan, büyüma rakamlarını inrimde etkili olduğuna değindi.







