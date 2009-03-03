Merkez'den 'faiz indirimleri yavaşlıyor' sinyali geldi

Merkez Bankası, bundan sonraki olası faiz indiriminin son indirime göre daha yavaş olabileceğini duyurdu.



Son dönemde verdiği faiz kararlarıyla piyasaları şaşırtan Merkez Bankası'ndan 'indirimler yavaşlıyor' sinyali geldi.



Merkez Bankası 19 Şubat'ta kısa vadeli faiz oranlarında yapılan 150 baz puanlık indirime ilişkin bugün yayımlanan toplantı özetlerinde bundan sonraki olası faiz indiriminin son indirime göre daha yavaş olabileceğini belirtti.



"Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüşün hızlanacağı tahmin edilmektedir" denilen özette faiz indirim sürecinin ticari kredi faizi oranlarındaki etkisinin tüketici kredilerine kıyasla daha sınırlı kaldığı vurgulandı.



Özette şöyle denildi: "Şirketlerin talep ettiği kredilerin önemli bölümü borçların yeniden yapılanmasına yönelik olması, kredi kanallarının üretimi destekleyici rolünün sınırlı olduğunun işareti.



İç ve dış finansman koşullarının halen sıkı seyretmesi nedeniyle kredilerdeki toparlanma zaman alır.



Mali duruşta geçtiğimiz dönemlere kıyasla yapısal anlamda farklılaşma olmadığı varsayılıyor, bunda belirgin sapmalar olması enflasyon ve para politikasının görünümünü değiştirebilecek."

