-MERKEZ'DEN DÖVİZE MÜDAHALE ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugünden başlamak üzere döviz alım ihalelerine ara verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, geçen hafta AB Liderler Zirvesi'nde Avrupa ülkelerinin kamu borçlarına ilişkin sorunlara çözüm getirmek amacıyla önemli kararlar alındığı kaydedildi. Açıklamada, alınan kararların uygulanmasının ve piyasalara yansımasının izleneceği önümüzdeki günlerde döviz alım ihalelerine ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirmesinde bulunulduğu belirtilirken, ''Bu çerçevede 25 Temmuz 2011 (bugün) tarihinden başlamak üzere döviz alım ihalelerine ara verilmiştir. Döviz alım ihalelerine ilişkin stratejimiz önümüzdeki dönemde tekrar değerlendirilebilecek ve söz konusu ihalelere yeniden başlanabilecektir'' denildi. -ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ- TCMB, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını uzun vadeli yükümlülükler için azalttı. Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, bankacılık sektöründe yükümlülüklerin vadesinin uzamasını teşvik etmek amacıyla, yabancı para zorunlu karşılık oranları uzun vadeli yükümlülükler için azaltırken, bir yıldan kısa vadeli yükümlülükler için ise bir değişikliğe gitmedi ve yüzde 12 olarak sabit tuttu. Yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişikliğe göre, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli DTH/yabancı para katılma hesapları ile birikimli DTH/yabancı para katılma hesaplarındaki oran yüzde 11'den yüzde 10'a, 3 yıl dahil 3 yıla kadar vadeli yabancı para diğer yükümlülüklerinde oran yüzde 11,5'den yüzde 10'a, 3 yıldan uzun vadeli yabancı para diğer yükümlülüklerinde oran ise yüzde 11'den yüzde 9'a indi. Söz konusu düzenleme 22 Temmuz 2011 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli olacak ve yeni oranlar üzerinden hesaplanan zorunlu karşılıklar 5 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla tesis edilmeye başlanacak. Değişiklikle mevcut verilere göre piyasaya yaklaşık 590 milyon dolar likidite sağlanacak.