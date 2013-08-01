Merkez'den döviz satışına saat ayarı

Merkez Bankası, düzenli fonlama yapılan günlerde açılacak döviz satım ihalelerinin 15.00 olan saatini 16.30 olarak değiştirdiğini açıkladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, 24 Haziran 2013 tarihli ve 2013-46 sayılı basın duyurusunda belirtilen gün içi döviz satım ihalelerinin saatinin 16.30 olarak değiştirildiği kaydedildi.

Gün içi döviz satım ihaleleri karardan önce saat 15.00'de gerçekleştiriliyordu.

TCMB politika faizinden fonlama yaptığı günlerde bir kez en az 50 milyon dolar tutarında döviz satım ihalesi düzenliyor.

Ek sıkılaştırmaya gittiğinde ise döviz satışı gerçekleştirmiyor.