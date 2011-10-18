Merkez'den dolara bir müdahale daha

T24

'Sağlıksız fiyat oluşumu nedeniyle müdahale ettik'



Merkez Bankası normalde döviz satış ihaleleri ile yaptığı piyasasa müdahalelerini bugün hem ihale hem de doğrudan satış yöntemi ile yaptı.Sabah 1.35 milyar dolarlık satış ihalesi açan MB, ortalama 1.8620 liradan 750 milyon dolarlık satış yapmıştı.Saat 16.00 sıralarında ise Merkez'den bir hamle daha geldi. Piyasaya doğrudan satışa başlayan Merkez Bankası, kurların 1.85 liranın altına gelmesini sağladı.Gün içinde 1.8715 TL'ye kadar çıkan dolar, müdahalenin ardından 1.8490 TL'ye geriledi.West LB Genel Müdür Yardımcısı Burak Üstay, Merlkez'in yaptığı satışın 250-300 milyon dolardan az olmadığını tahmin ettiğini söyledi. Piyasanın son birkaç gündür bu ihtimali konuştuğunu belirten Üstay, "Normalde Merkez aynı gün valörlü müdahale ederdi ama bu kez yarın valörlü müdahale etti. Bence Merkez bir sinyal veriyor. Elindeki araçların belirli bir kısmını kullanıp piyasadan gelen tepkilere bakacak" dedi.Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiğinden piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.Merkez açıklamasında yarın da yüksek tutarlı döviz satım ihalesi açılabileceği yönünde uyarıda bulunuldu.