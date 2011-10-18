T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez'den dolara bir müdahale daha

Merkez Bankası, dolardaki hareketliliğe doğrudan müdahalede bulunup dolar sattı...

18 Ekim 2011 03:00

T24 - Merkez Bankası, dolardaki hareketliliğe doğrudan müdahalede bulunup dolar sattı. Bankacılar bu satışın 250-300 milyon doların üstünde olduğunu tahmin ediyor. Dolar müdahale ile 1.85 TL'nin altını gördü.

Merkez Bankası normalde döviz satış ihaleleri ile yaptığı piyasasa müdahalelerini bugün hem ihale hem de doğrudan satış yöntemi ile yaptı. 

Sabah 1.35 milyar dolarlık satış ihalesi açan MB, ortalama 1.8620 liradan 750 milyon dolarlık satış yapmıştı. 

Saat 16.00 sıralarında ise Merkez'den bir hamle daha geldi. Piyasaya doğrudan satışa başlayan Merkez Bankası, kurların 1.85 liranın altına gelmesini sağladı. 

Gün içinde 1.8715 TL'ye kadar çıkan dolar, müdahalenin ardından 1.8490 TL'ye geriledi. 

West LB Genel Müdür Yardımcısı Burak Üstay, Merlkez'in yaptığı satışın 250-300 milyon dolardan az olmadığını tahmin ettiğini söyledi. Piyasanın son birkaç gündür bu ihtimali konuştuğunu belirten Üstay, "Normalde Merkez aynı gün valörlü müdahale ederdi ama bu kez yarın valörlü müdahale etti. Bence Merkez bir sinyal veriyor. Elindeki araçların belirli bir kısmını kullanıp piyasadan gelen tepkilere bakacak" dedi. 


'Sağlıksız fiyat oluşumu nedeniyle müdahale ettik' 

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiğinden piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Merkez açıklamasında yarın da yüksek tutarlı döviz satım ihalesi açılabileceği yönünde uyarıda bulunuldu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24