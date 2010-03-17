T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, hakkında savcıların harekete geçmesini ve istifa etmesini istedikleri Aytaç Durak'ın siyasi yaşamında çatısı altına girmediği sağ parti bulunmuyor. Adana'da 1963'ten beri siyaset yapan Durak'ın, Turgut Özal'dan Mesut Yılmaz'a, Tansu Çiller'den Tayyip Erdoğan'a ve son olarak Devlet Bahçeli'ye kadar bütün liderlerin yerel seçimlerde adaylık için tercih ettikleri isim olması dikkat çekiyor. Bu duruma işaret eden Umur Talu, "Şimdi oturmuş 'Durak nasıl servet yaptı?' diye soruyorlar. Kafa mı yapıyorsunuz bizimle? Durak servet yaptıysa, partilerinizin rozetiyle, sizlerin elinde (...) yaptı" görüşünü dile getirdi.



Umur Talu Habertürk'te yayımlanan (17 Mart 2010) "Merkez sağın Durak tarihi!" başlıklı yazısında, 2 milyar dolarlık serveti olduğu iddiaları üzerine "40 milyon dolar servetim, 54 bin lira maaşım var" diyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın siyasi geçmişini kaleme aldı.



Talu'nun yazısı şöyle:



Merkez sağın Durak tarihi!



1. Adana Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın serveti 40 milyon dolar çıktı.

2. Eski İstanbul Belediye Başkanı, Başbakan Tayyip Erdoğan, savcıları göreve çağırdı.

3. Bahçeli, partisinden seçilmiş Durak'ı istifaya çağırdı.

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Durak, 1963'ten beri 47 yıldır "belediye" içinde. Bir dönem hariç, 1984'ten beri, çeyrek asırdır Adana Belediye Başkanı.

Ve esasında Türkiye demokrasi, siyaset ve merkez sağ tarihinin resimli tercümesi!

Şimdi savcıya ve istifaya çağıranlar, onu partisine çağıranların sadece ikisi!

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1. Bir darbeden bir darbeye Durak (Belediye kaydına göre) 1963'ten sonra, 17 yıl Adana Belediye Meclisi üyesiydi. Bir partisi DP, lideri Bozbeyli miydi? Bir partisi AP, lideri Demirel'di.

2. Demokrasiye bir daha geçirlirken, Adana Belediye Başkanı seçildi. Bir oy farkla. Partisi ANAP, lideri Özal'dı.

3. 1989 seçimlerini kazanamayan Durak, Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı seçildiği 1994'te yine seçildi. Partisi ANAP, lideri Yılmaz'dı.

4. 1999'da yine seçildi. Partisi ANAP, lideri Yılmaz'dı. Parti değiştirdi; partisi DYP, lideri Çiller'di. Yine parti değiştirdi; partisi ANAP, lideri Yılmaz'dı.

5. 2004'te yine seçildi. Partisi AKP, lideri Erdoğan'dı.

6. 2009'da yine seçildi; partisi MHP, lideri Bahçeli'ydi.

Tarihi sıralamda ve sıralamalı tarihte yanlış ihtimali de yüksek. Çünkü baş döndürücü! Düşünebiliyor musunuz; AP, DP, ANAP, DYP, AKP, MHP...

Demirel, Bozbeyli, Özal, Yılmaz, Çiller, tekrar Yılmaz, Erdoğan, Bahçeli...

Nazar değmesin, hepsi aynı boncuğu bulmuş! Biri bir diğerinin elinden boncuğu almış, sonra ötekine devretmiş.

Boncuğa ne bulaştıysa esasında tüm merkez sağın da eli değmiş!

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Şimdi oturmuş, "Durak nasıl servet yaptı?" diye soruyorlar.

Kafa mı yapıyorsunuz bizimle?

Durak servet yaptıysa partilerinizin rozetiyle, sizlerin elinde, merkez sağ tarihinin tam göbeğinde, "muhafazakâr, milliyetçi, demokrat, liberal" eğilimlerinizin tam kucağında, her damarınızdan beslenip milyon milyon metrekare arazi, milyon milyon dolar yaptı. Kiminiz, kiminizin eşi dostu, kankası, kiminizin bürokratı, kiminizin bendesi, kiminizin yağcısı, şey başkanı, müteahiddi, kiminizin aile fotoğrafı, derneği, mahdumu, yeğeni, kiminizin mavi, pembe, yeşil sermayeleri nasıl yaptıysa!

Süleyman Demirel Bulvarı üstünde rantı, her devir kim kimin üstünde, altında; kim kimin sayesinde yaptıysa öyle yaptı.

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Şimdi Erdoğan, Durak için savcıları göreve çağırıyor. Sanki Durak AKP'den önceki onca yıl ve AKP'li olarak dört yıl durdu da şimdi vurdu!

Şimdi Bahçeli, Durak'ı istifaya çağırıyor. Sanki Osmaniyeli Bahçeli, Adana'da yıllarca olan biteni bilmiyordu da şimdi duydu!

Durak sanıksa, yukarıdaki tüm isimler de tanıktır! Durak yemişse, yukarıdaki tüm isimlerde memiştir! Durak suçluysa, yukarıdaki tüm isimler de yataklıktan sorumludur! Durak durmadıysa, yukarıdaki tüm isimler gaz verendir, benzin koyandır! Durak'ın serveti dur durak bilmeden sollamışsa, yol veren merkez sağda herkestir!

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Belediye albümü Durak için "Mütevazı bir tüccar ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi" diyor. Bizde şöyle diyelim:

Adana'da doğdu... AP'li oldu, DP'li oldu, ANAP'li oldu, DYP'li oldu, AKP'li oldu, MHP'li oldu... Helal olsun ona...

Aytaç Durma, Aytaç Durma!

