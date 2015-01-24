Merkez Parti Genel Başkanı: Gül, Davutoğlu ve Arınç, 2012'de yeni parti kurmayı düşünüyordu

Geçen hafta TEM Şube’de ifadesi alınan Merkez Parti lideri Abdürrahim Karslı, kendisine gözdağı verilmek istendiğini iddia ederek, 2012’de partiyi kurma arifesinde AKP’li üst düzey bir isimle yaptığı istişarede kendisine Bülent Arınç, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimlerin sorulduğunu belirtti. Karslı, “Orada konuşulanlar birilerini rahatsız etmiş. Söz konusu görüşmede gidişattan rahatsız olunduğu yeni bir partiye ihtiyaç olduğu şeklinde bir görüşme var” dedi.
Bugün gazetesinden Bilal Şahin’e konuşan Karslı, “Açıklamalarımızdan rahatsız oluyorlar çünkü PKK ile beraber çalışıyorlar diyoruz. Türkiye’de mali kontrol yok, örtülü ödeneğin nasıl kullanıldığını bilen yok diyoruz” diye konuştu.
'Yazıcıoğlu gibi yapacaklar'
Karslı şöyle devam etti: “Merkez Parti bu kokuşmuşluğu dile getirdiği için bize kızıyorlar. O yüzden bizleri TEM Şubeye de çağırabilirler şunu da söyleyeyim, korktuğumuzdan falan değil gerekirse hayatımıza hatime de çekerler Muhsin Yazıcıoğlu gibi. Bunların hedefleri budur, hiç bundan gocunmazlar.
Çünkü bunlar bu niyetlerle insan öldürmeyi de cihat telakki ederler. En önemli iddiaları faili meçhul kalmayacak diyorlardı ne oldu Uludere, Yazıcıoğlu’nun dosyasını kapattılar, sekiz yıldır Hrant Dink’i siyasi meze haline getirdiler. Dink için, Yazıcıoğu için bunu aydınlatmak benim namus borcum demişti. Nerede namus borcu?”
'Örtülü ödenek paraları terör örgütlerine gitti'
Mevcut iktidarın kendilerinden ciddi rahatsızlık duyduğunu bildiklerini belirten Karslı yapılan üstü kapalı tehditlerin normal olduğunu belirtti. Karslı, “Açıklamalarımızdan rahatsız oluyorlar çünkü PKK ile beraber çalışıyorlar diyoruz. Türkiye’de mali kontrol yok, örtülü ödeneğin nasıl kullanıldığını bilen yok diyoruz.
Örtülü ödenek hayra kullanılmadı, uçaklara para doldurup yurtdışına terör örgütlerine götürdüler. Bunlar dindar diye ortaya çıktılar, dini tahrip ettiler ve memleketi böldüler. Bunları söylüyorum rahatsız oluyorlar” şeklinde
konuştu.
'Yeni parti konuşuldu'
Karslı, 2012’de partiyi kurma arifesinde AKP’li üst düzey bir isimle yaptığı istişarede kendisine Bülent Arınç, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimlerin sorulduğunu belirtti. Karslı, “Orada konuşulanlar birilerini rahatsız etmiş. Söz konusu görüşmede gidişattan rahatsız olunduğu yeni bir partiye ihtiyaç olduğu şeklinde bir görüşme var”
‘Nur talebeleri kandırıldı’
Karslı, “Türkiye’de siyasal İslam’ın engeli Nur Talebeleriydi. Siyasal İslam solla hiç uğraşmadı bu zihniyetin tek hedefi demokratlar ve nur talebeleridir. MSP geleneğinden gelenler hep hürriyetçiler, demokratlar ve nur talebeleri ile uğraştı. Nur talebeleriyle uğraşmalarının nedeni ise bu talebeler siyasal islamın engeliydi. hiç bir zaman MSP geleneği taraftarı olmadılar Bunlar hürriyetçi değildirler, despotturlar, ahlaksızdırlar” dedi.
Siyasal islamın en büyük hedefinin nur talebelerini yanına almak olduğunu savunan Karslı son süreçte bunun başarıldığını belirtti. Karslı, “Nur talebelerini kandırdılar” diye konuştu.
'İhlası kaybettik'
Nur talebelerinin maddi iltifatlarla susturulduğunu savunan Karslı, bu süreçte cemaatlerin yurt, bina ve arsa sayılarının arttığını ama ihlaslarını kaybettiğini savundu. Karslı, “Yer verdiler, para verdiler, iltifat ettiler, özel uçakla hastaneye götürdüler. Bunları almamamız lazımdı bir Nur Talebesi olarak. Bediüzzaman hediye almamış. Ama bugün Nur talebeleri ellerini açtılar.”