Merkez Parti Genel Başkanı: Gül, Davutoğlu ve Arınç, 2012'de yeni parti kurmayı düşünüyordu

Geçen hafta TEM Şube’de ifadesi alınan Merkez Parti lideri Abdürrahim Karslı, kendisine gözdağı verilmek istendiğini iddia ederek, 2012’de partiyi kurma arifesinde AKP’li üst düzey bir isimle yaptığı istişarede kendisine Bülent Arınç, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimlerin sorulduğunu belirtti. Karslı, “Orada konuşulanlar birilerini rahatsız etmiş. Söz konusu görüşmede gidişattan rahatsız olunduğu yeni bir partiye ihtiyaç olduğu şeklinde bir görüşme var” dedi.

Bugün gazetesinden Bilal Şahin’e konuşan Karslı, “Açıklamalarımızdan rahatsız oluyorlar çünkü PKK ile beraber çalışıyorlar diyoruz. Türkiye’de mali kontrol yok, örtülü ödeneğin nasıl kullanıldığını bilen yok diyoruz” diye konuştu.





'Yazıcıoğlu gibi yapacaklar'





Karslı şöyle devam etti: “Merkez Parti bu kokuşmuşluğu dile getirdiği için bize kızıyorlar. O yüzden bizleri TEM Şubeye de çağırabilirler şunu da söyleyeyim, korktuğumuzdan falan değil gerekirse hayatımıza hatime de çekerler Muhsin Yazıcıoğlu gibi. Bunların hedefleri budur, hiç bundan gocunmazlar.



Çünkü bunlar bu niyetlerle insan öldürmeyi de cihat telakki ederler. En önemli iddiaları faili meçhul kalmayacak diyorlardı ne oldu Uludere, Yazıcıoğlu’nun dosyasını kapattılar, sekiz yıldır Hrant Dink’i siyasi meze haline getirdiler. Dink için, Yazıcıoğu için bunu aydınlatmak benim namus borcum demişti. Nerede namus borcu?”



'Örtülü ödenek paraları terör örgütlerine gitti'





Mevcut iktidarın kendilerinden ciddi rahatsızlık duyduğunu bildiklerini belirten Karslı yapılan üstü kapalı tehditlerin normal olduğunu belirtti. Karslı, “Açıklamalarımızdan rahatsız oluyorlar çünkü PKK ile beraber çalışıyorlar diyoruz. Türkiye’de mali kontrol yok, örtülü ödeneğin nasıl kullanıldığını bilen yok diyoruz.



Örtülü ödenek hayra kullanılmadı, uçaklara para doldurup yurtdışına terör örgütlerine götürdüler. Bunlar dindar diye ortaya çıktılar, dini tahrip ettiler ve memleketi böldüler. Bunları söylüyorum rahatsız oluyorlar” şeklinde

konuştu.

'Yeni parti konuşuldu'

Karslı, 2012’de partiyi kurma arifesinde AKP’li üst düzey bir isimle yaptığı istişarede kendisine Bülent Arınç, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimlerin sorulduğunu belirtti. Karslı, “Orada konuşulanlar birilerini rahatsız etmiş. Söz konusu görüşmede gidişattan rahatsız olunduğu yeni bir partiye ihtiyaç olduğu şeklinde bir görüşme var”



‘Nur talebeleri kandırıldı’



Kars­lı, “Tür­ki­ye­’de si­ya­sal İs­la­m’­ın en­ge­li Nur Ta­le­be­le­riy­di. Si­ya­sal İs­lam sol­la hiç uğ­raş­ma­dı bu zih­ni­ye­tin tek he­de­fi de­mok­rat­lar ve nur ta­le­be­le­ri­dir. MSP ge­le­ne­ğin­den ge­len­ler hep hür­ri­yet­çi­ler, de­mok­rat­lar ve nur ta­le­be­le­ri ile uğ­raş­tı. Nur ta­le­be­le­riy­le uğ­raş­ma­la­rı­nın ne­de­ni ise bu ta­le­be­ler si­ya­sal is­la­mın en­ge­liy­di. hiç ­bir za­man MSP ge­le­ne­ği ta­raf­ta­rı ol­ma­dı­lar Bun­lar hür­ri­yet­çi de­ğil­dir­ler, des­pot­tur­lar, ah­lak­sız­dır­lar” dedi.



Si­ya­sal is­la­mın en bü­yük he­de­fi­nin nur ta­le­be­le­ri­ni ya­nı­na al­mak ol­du­ğu­nu sa­vu­nan Kars­lı son sü­reç­te bu­nun ba­şa­rıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Kars­lı, “Nur ta­le­be­le­ri­ni kan­dır­dı­la­r” diye konuştu.





'İh­la­sı kay­bet­tik'





Nur ta­le­be­le­ri­nin mad­di il­ti­fat­lar­la sus­tu­rul­du­ğu­nu sa­vu­nan Kars­lı, bu sü­reç­te ce­ma­at­le­rin yurt, bi­na ve ar­sa sa­yı­la­rı­nın art­tı­ğı­nı ama ih­las­la­rı­nı kay­bet­ti­ği­ni sa­vun­du. Kars­lı, “Yer ver­di­ler, pa­ra ver­di­ler, il­ti­fat et­ti­ler, özel uçak­la has­ta­ne­ye gö­tür­dü­ler. Bun­la­rı al­ma­ma­mız la­zım­dı bir Nur Ta­le­be­si ola­rak. Be­di­üz­za­man he­di­ye al­ma­mış. Ama bugün Nur ta­le­be­le­ri el­le­ri­ni aç­tı­lar.”