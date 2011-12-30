Merkez müdahale etti, dolar 1,85'i gördü

T24 -

'En az 1 milyar dolar sattı'

Dün rekor kırmıştı

'Müdahale yaparken açıklama geldi'

Rekor üstüne rekor kıran dolara Merkez Bankası müdahale etti.Merkez Bankası, dolar satarak piyasaya doğrudan müdahalede bulundu. Merkez Bankası, bundan böyle ihale saati öncesinde dövize doğrudan müdahale edilen günlerde de ihale düzenlenmeye devam edileceğini açıkladı.Merkez Bankası'nın müdahalesiyle dolar/TL 1,91'den 1,8510'a kadar geriledi. Ancak kur daha sonra yeniden 1,88'e çıktı. Bir başka deyişle kurda 6 kuruşluk hareket yaşandı.İşlemciler, Merkez Bankası'nın piyasaya sattığı döviz miktarının en az 1 milyar dolar olduğunu belirtiyor.Dolar gün içinde 1,9185'e kadar yükselmişti. Dolar dün 1,9230 TL ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, döviz satım ihalelerine ilişkin 4 Ağustos 2011 tarihinde yapılan basın duyurusu ekinde yer alan Döviz Satım İhale Esasları çerçevesinde ihale saati öncesinde Merkez Bankası'nca dövize doğrudan müdahale edilen günlerde ihale düzenlenmeyeceğinin belirtildiği hatırlatılarak, "22 Aralık 2011 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısını takiben 26 Aralık 2011 tarihinde yapılan basın duyurusu ile uygulanmaya başlanan strateji doğrultusunda bundan böyle ihale saati öncesinde Merkez Bankası'nca dövize doğrudan müdahale edilen günlerde de ihale düzenlenmeye devam edilecektir" denildi.Açıklamada TCMB'nin 5 Ağustos 2011'den itibaren gerek gördüğü günlerde döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz likiditesi sağlanmaya başladığı da ifade edildi.Açıklamanın geldiği dakikalarda, Merkez Bankası döviz piyasasında satış yönünde doğrudan müdahale ediyordu.