Merkez Hakem Kurulu videolu yardımcı hakem uygulamasını hayata geçirecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, Spor Toto Süper Lig'de kısa süre içinde videolu yardımcı hakem uygulamasını hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Antalya'da düzenlenen MHK Devre Arası Hakem Semineri'nin son gününde düzenlenen oturumda açıklamalarda bulunan Namoğlu, "Sezonun 16 haftalık ilk devresine gayet iyi başladık. İlk haftalarda gayet iyi gidiyorduk ancak ilerleyen haftalarda hatalarımız oldu. Ondan sonra tekrar toparladık. 15. hafta çok iyi geçmişti ama 16. hafta bazı hatalarımızın olduğu bir hafta olarak hafızalarda kaldı. İkinci devrede bilgi dağarcığımıza koyduklarımızla çok daha iyi maçlar yöneteceğimize inancım tamdır." diye konuştu.

Namoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapılacağını aktararak, "VAR, teknolojik bir olay. Yani hakeme yardımcı olan bir sistem. Tıpkı gol çizgisi teknolojisi gibi. Biz de bundan esinlenerek, gözlemcilik müessesemizi de bir nevi teknolojik gözlem anlamında bir sisteme doğru farklı bir noktaya getirme çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu da hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Rosetti: Süper Lig, mücadelelere sahne olan önemli bir lig

TFF MHK Hakem Danışmanı Roberto Rosetti ise futbolun her geçen gün hızlandığını ve Süper Lig'in mücadelelere sahne olan önemli bir lig olduğunu bildirdi.

Rosetti, devre arası seminerinde mental ve teknik açıdan hazırlandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde fiziksel olarak FIFA testine tabi olduk. Mental ve teknik olarak 100'ün üzerinde görüntü izleyerek, hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Futbol her zaman zorlanarak devam ediyor. Spor Toto Süper Lig, mücadelelere sahne olan önemli bir lig. Çok fazla çalışarak hazırlık yapmamız gerek. Futbol uluslararası bir dil kullanıyor. Dolayısıyla FIFA, UEFA ve Türkiye'de aynı dili kullanmamız gerek. Hakemlerin önceliği, oyunu, oyuncuları ve oyuncuların imajını korumak."