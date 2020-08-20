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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ve tüm üyeler istifa etti

20 Ağustos 2020 14:09

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ve tüm üyelerin istifa ettiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ve tüm üyelerin istifa ettiğini duyurdu. TFF’den yapılan açıklama şöyle:

“Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’i bugün Riva’da ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir’e bildirmiştir.

Sayın Zekeriya Alp’e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

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