Merkez freni doları tutar mı?

Dolarda geçen hafta başlayan hareketin bu hafta da etkisini sürdürdüğü görülüyor. Uzmanlar, doların Polonya, Romanya, Güney Afrika gibi gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı yükseliş hareketinin TL'yi de etkilediğini belirtiyor. Öğle saatleri itibariyle doların bu üç ülke para birimleri karşısındaki değer artışları yüzde 0.5-1 arasında değişiyor.Uzmanlar TL'deki değer kaybının ise biraz daha yüksek olduğunu, bunun nedeninin de kritik olarak ifade edilen 1.80'in üzerine çıkılması olduğuna işaret ediyor. Özellikle bazı yabancı fonların 1.80'den sonra pozisyon kapama yoluna gitmesi ve repodaki TL'yi satıp dolar alması kurları 1.81 sınırına taşıdı.Yerli bir bankanın döviz masası müdürü, "Artık teknik anlamda seviye vermenin mümkün olmadığı zamana girildi" dedi. 1,80'in geçilmesiyle dolarda yeni hedefin 1,85 olacağını belirtti.Dövizdeki yeni sıçramada, oldukça büyük bir gerilemeyle sabah açıklanan sanayi üretimi rakamları ile artan iş başvurularının yarattığı olumsuz hava da etkili oldu.Geçen hafta GM'in iflas edebileceğini açıklamasıyla dolar tarihte ilk kez 1,79'un üzerine çıkmıştı. Dolardaki seyrin yurtdışındaki havaya göre belirleneceği ifade ediliyor. Yurtdışında ise şimdilik toparlanma işaretleri görülmüyor. Zira bu sabah Alman borsası son beş yılın, İngiliz borsası ise son altı yılın en düşük değerini gördü. Tokyo Borsası rekor düşüşle son 26 yılın en düşük değerinden kapandı.İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1,8020 TL, Euro 2,2760 TL'den satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7800 TL olan dolar güne 1,7850 TL'den, 2,2580 TL olan Euro 2,2500 TL'den başlamıştı.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 16.25 itibariyle, alışta en düşük 1,7940 TL, en yüksek 1,8125 TL, satışta en düşük 1,8020 TL, en yüksek 1,8225 TL seviyesinde bulunuyor.Merkez Bankasının döviz satım ihalelerine başlayarak doların yükselişine kısıtlı bir şekilde engel olabileceğini, doların bütün para birimleri karşısında değer kazandığını belirtti.Dolardaki hareketliliğe ilişkin olarak Toguç, Merkez Bankası müdahalesini çok doğru bulmadığını ifade ederek, Türkiye'nin önünde, böyle bir dönemde rezervlerinin yarısını harcayan Rusya gibi kötü bir örneğin durduğunu söyledi."Merkez Bankası buna müdahale ettiği takdirde engel olabileceği nokta kısıtlıdır. Çünkü dolar bütün para birimleri karşısında değer kazanıyor. Burada Merkez'in rezervlerini harcamasının bir mantığını göremiyorum" diyen Toguç, onun yerine bankaların döviz munzam karşılık oranlarının indirilmesi yoluyla likidite sağlanmasının daha olumlu sonuç doğuracağını dile getirdi.Toguç, Merkez Bankası müdahalesinin ardından doların 2 TL'yi zorlamasına ilişkin beklentilerin değişip değişmediğine ilişkin bir soru üzerine de "Tamamen dışarıdaki haberlere bağlı. Dışarıdaki olumsuz haber akışı devam ederse ve içeride döviz tevdiat hesaplarında çözülme olmazsa, zorlamaya devam edecektir" görüşünü bildirdi.Nurhan Toguç, doların artışında yurt dışı fonların spekülatif hareketlerinin etkisine ilişkin değerlendirmesinde ise böyle durumlarda piyasanın spekülatif saldırılara açık hale geldiğini belirterek, özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinin hedge fonların saldırılarına açık olduğunu kaydetti.şunları söyledi: "1,85'i kısa vadede bekliyorum. Oranın üzerine kalıcı olarak çıkarsak tekrar 2 TL seviyeleri konuşulacak. Burada 1,75 önemli bir destek haline geldi. Merkez Bankası daha önce munzam karşılıkların indirilmesi hamlesini yapmıştı, bunlar belirli rahatlama getirebilir. Ancak kalıcı anlamda trendi değiştimez. IMF ile ilgili görüşmelerin bir an önce netleşmesi gerekiyor. IMF görüşmesinin uzamasının ekonomiye çok ciddi zararı oldu. Ne kadar gecikirse Türkiye o kadar kötü şartlarla masaya oturacak. Dövizde yükselişi frenleyecek iki şey; MB'nin atacağı adımlar ve IMF ile ilgili gelişme. MB'nin direkt müdahale edeceğini sanmıyorum. Ancak şu anda MB'den başka da satabilecek kimse yok. Gecikmeden arzı artıracak önlemler alınması gerekiyor."da, 2 TL'nin orta vadeli hedef gibi göründüğünü belirterek, "2 liranın ne kadar yakın veya uzak olduğunu tahmin etmek çok zor. Kur hareketi bir süre daha devam edip, dolar daha da yukarı çıkabilir. Merkez Bankası'ndan doğrudan müdahale beklemiyoruz çünkü bu ortam Türkiye'ye spesifik bir ortam değil. Kur hareketine bakarak para politikası belirlenmemeli" dedi.İsminin açıklanmasının istemeyen bir fon yöneticisi ise tüm gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde bir grup hareketinin yaşandığını, içeride 1.80'in geçilmesi ile de dolar alışlarının hızlandığını belirtti. Yetkili, "işlem hacmi çok düşük ve bu ortamda ufak hacimlerle hızlı hareketler oluşuyor. Şu anda hisse senedi ve bono tarafında yabancı çıkışı yok. Ben repoya park eden paranın çıktığını ve bazı pozisyonların kapatıldığını düşünüyorum" dedi.ise, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Türk şirketlerinin dolar cinsi borçlarının IMF ile ilişkiler konusundaki belirsizliği TL üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları en düşük 1,7920 TL, en yüksek 1,8040 TL seviyesinde bulunuyor.Dolar kotasyonları saat 12.00 itibariyle alışta en düşük 1,7810 TL, en yüksek 1,7970 TL, satışta en düşük 1,7920 TL, en yüksek 1,8040 TL seviyesinde bulunuyor.Dolar kotasyonları saat 09.25 itibariyle alışta en düşük 1,7830 TL, en yüksek 1,7880 TL, satışta en düşük 1,7920 TL, en yüksek 1,7950 TL seviyesinde bulunuyordu.İMKB Ulusal 100 Endeksi günü 165,05 puan gerileyerek 23.054 puandan kapadı. Gün sonunda hisse senetleri ortalama yüzde 0,71 değer kaybetti.3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,08 puan azalarak yüzde 15,32'ye geriledi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 16,08'den kapandı.Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 16,17 bileşik getirisi yüzde 15,40 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2640 sterlin-dolar paritesi 1,3813 yen-dolar paritesi ise 99,12 düzeyinde seyrediyor.Global borsaların gündeminde bu hafta General Motors ve bankalar hakkındaki gelişmeler üst sırada yer alacak. Yatırımcıların riskten kaçışının devam etmesi beklenen haftada endekslerin de ağır satış baskısı altında olması bekleniyor.Tokyo Menkul Kıymetler Borsası rekor düşüşle kapandı. Nikkei Endeksi, yüzde 1,2 (87,07 puan) oranında değer kaybederek, son 26 yılın en düşük endeks değeri olan 7.086,03 puandan kapandı.Borsanın rekor düşüşle kapanmasında, General Motors firmasına ilişkin kaygılar ile Çin'in yeni teşvik paketi çıkaracağına ilişkin ümitlerin azalması etkili oldu.Hong Kong'da borsa yüzde 4,8 değer kaybederken, Hindistan, Singapur ve Tayvan'da geriledi.Güney Kore ve Avustralya'da ise borsa yükseldi.Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 1,49, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1,26 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 1,68 geriledi.Madrid'de de borsa yüzde 2,71 değer kaybederken, Brüksel'de yüzde 1,53 yükseldi.Borsanın açılışında Dow Jones Sanayi Endeksi, Cuma gününe göre, yüzde 0,68 azalarak 6,581.86 puan oldu.Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,46 değer kaybedip 1,287.93 puana geriledi.ABD tipi ham petrolün Nisan teslimi fiyatı 25 sent yükselerek varili 45,77 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 87 sent azalarak varili 43,98 dolardan işlem görüyor.