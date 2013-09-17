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Ekonomi

Merkez faize dokunmadı

Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve politika faizini yüzde 4,5'te sabit tuttu

17 Eylül 2013 17:13

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, beklendiği gibi faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Borçlanma faizi yüzde 3,5, borç verme faizi yüzde 7,5'de bırakıldı. Politika faizi olan bir haftalık borçlanma faizi ise yüzde 4,5'de kaldı.
 
Karar sonrası yapılan açıklamada yurt içi talepte ve ihracatta ılımlı büyümenin sürdüğü, cari işlemlerdeki olumlu seyrin sürdüğü belirtildi. Enflasyonda düşüşün devam etmesinin beklendiği ancak kur artışı nedeniyle çekirdek enflasyonun bir süre beklentilerin üzerinde seyredeği kaydedildi.
 
Merkez Bankası, küresel para politikalarındaki belirsizlik nedeniyle TL likiditesinde öngörülebilirliği artırılmasının önem kazandığını belirtti.
 
Karar sonrasında dolar/TL kuru 2,003'den 2,004'e çıktı. Gösterge tahvil faizi ise yüzde 8,92'ye yükseldi.

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