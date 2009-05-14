Merkez faiz oranlarını 0.50 puan düşürdü

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kısa vadeli faiz oranlarını 0,50 puan indirerek gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 9,75'ten 9,25'e, borç verme faiz oranını ise yüzde 12,25'ten 11,75'e indirdi.



Dış talebin zayıf seyrini sürdürdüğü belirtilirken, yurt içi yatırım talebinin de gerilemesiyle, ekonomik toparlanmanın ve istihdamdaki iyileşmenin zaman alacağı, enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıların süreceği açıklandı.



Kurul , bundan sonraki faiz indiriminin ölçülü olabileceği ve para politikasının aşağı yönlü esnekliğini uzunca bir süre korumasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulundu.



Küresel ekonomik göstergelerde belirgin iyileşme yok



Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, son dönemde açıklanan verilerin özel tüketim talebinde kısmi bir canlanma yaşanabileceğine işaret ettiği, bununla birlikte, uluslararası kredi piyasalarındaki sorunların devam ettiği, küresel ekonomiye ilişkin göstergelerde henüz belirgin bir iyileşmenin gözlenmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Nitekim dış talep zayıf seyrini sürdürmekte, yurt içi yatırım talebi gerilemektedir. Bu çerçevede iktisadi faaliyetteki toparlanmanın ve istihdam koşullarındaki iyileşmenin zaman alacağı, dolayısıyla enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıların süreceği düşünülmektedir. Ayrıca, petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki birikimli gerilemenin de katkısıyla kısa vadede enflasyondaki düşüşün devam edeceği tahmin edilmektedir.



Bu değerlendirmeler ışığında Kurul, son dönemdeki gelişmelerin Nisan Enflasyon Raporu'nda ifade edilen görünümle büyük ölçüde uyumlu olduğunu belirtmiş ve kısa vadeli faizlerin 50 baz puan indirilmesine karar vermiştir."



Kurul'un, politika faizlerindeki indirimlerin orta vadede enflasyonun hedefin belirgin olarak altında gerçekleşme olasılığını azalttığını düşündüğü ifade edilen açıklamada, buna rağmen, finansal koşullardaki ek sıkılığın kısmen devam etmesi ve küresel finans piyasalarındaki sorunların reel ekonomi üzerindeki etkilerinin boyutuna ilişkin belirsizliklerin sürmesinin, aşağı yönlü risklerin tamamıyla ortadan kalkmadığına işaret ettiği vurgulandı.



Kurul'un, bundan sonraki faiz indiriminin ölçülü olabileceği ve para politikasının aşağı yönlü esnekliğini uzunca bir süre korumasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlama temel amacı ile çelişmemek kaydıyla, uluslararası piyasalardaki sorunların ekonomimiz üzerindeki etkilerini sınırlamak için üzerine düşen tedbirleri almaya devam edecektir" denildi.



Açıklamada, enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul'un geleceğe yönelik duruşunu değiştirmesine neden olabileceğinin önemle vurgulandığı ifade edildi.



Toplantıya Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ile diğer kurul üyeleri Erdem Başçı, Turalay Kenç, Burhan Göklemez, M. İbrahim Turhan, Abdullah Yavaş, Mehmet Yörükoğlu katıldı.

