T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez faiz indirdi şimdi sıra bankalarda

Merkez'in son iki ayda yaptığı 3.5 puanlık faiz indiriminin ardından gözler bankacılık sektörüne çevrildi.

26 Şubat 2009 02:00

Bankacılık sektöründeki oyuncular Merkez Bankası'nın faiz indirimini kredi maliyetlerine yansıtmak için birbirini kolluyor. Uzmanlar, konut kredisi faizinin yüzde 1,40'a inebileceğini söyledi.

Merkez Bankası'nın son iki ayda yaptığı 3.5 puanlık faiz indiriminin ardından gözler bankacılık sektörüne çevrildi. Bankaların da kredi faiz oranlarında çok hızlı olmasa da bir indirim yapması bekleniyor. 

'Piyasada yüzde 25 faizle kredi veren bankalar var'

Türkiye, yüksek faizde 3. sıraya geriledi

FT: Merkez’in faiz indirimi cesurca atılmış bir adım

Büyüme kaygısı sardı Merkez 1.5 puan faiz indirdi

Referans gazetesinin haberine göre Merkez'den gelen indirimler sonrasında birbirlerinin tavırlarını merak eden bankalar şu sıralar rakiplerini gözlemliyor. Önümüzdeki dönemde tüketici kredilerinde 2-4 puanlık indirim olabileceğini belirten uzmanlar, şu an yüzde 1,42-1,44 seviyesinde bulunan konut kredi faizlerinin yüzde 1,40'a inebileceği görüşünde.

Düşüş trendi sürecek

Yapı Kredi Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mert Yazıcıoğlu, kredi faiz oranlarının bir süredir düşüş trendinde olduğunu söyledi. Bankaların geciken alacak stokunun artmasının sonucu olarak yükselen risk maliyetinin kredi faiz oranlarının düşmesine engel olduğuna dikkat çeken Yazıcıoğlu, "Hem enflasyon baskısının azalması, hem de talepteki düşüş Merkez Bankası'nın elini rahatlatıyor. Buna piyasa da uyum sağlıyor. Ancak tıpkı gecelik faizler gibi mevduat faizlerindeki düşüşün büyük kısmının gerçekleştiğini düşünüyoruz. Bundan sonraki indirimler aynı hızda olmayacaktır" diye konuştu.

Yavaş yavaş indirim sürecinin sonuna yaklaşıldığını belirten Yazıcıoğlu, kısa vadeli faizlerde 1 puanlık daha indirim beklediğini söyledi. Bir bankanın üst düzey yetkilisi ise Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin bankaların kredi faizleri üzerinde aşağı yönlü bir etki yaratacağını söyledi. Şu anda bankalar arasında bekle-gör havasının hakim olduğunu kaydeden yetkili, konut kredilerinin yüzde 1,40 seviyesine kadar inebileceğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24