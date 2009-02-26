Merkez faiz indirdi şimdi sıra bankalarda

Merkez Bankası'nın son iki ayda yaptığı 3.5 puanlık faiz indiriminin ardından gözler bankacılık sektörüne çevrildi. Bankaların da kredi faiz oranlarında çok hızlı olmasa da bir indirim yapması bekleniyor.Referans gazetesinin haberine göre Merkez'den gelen indirimler sonrasında birbirlerinin tavırlarını merak eden bankalar şu sıralar rakiplerini gözlemliyor. Önümüzdeki dönemde tüketici kredilerinde 2-4 puanlık indirim olabileceğini belirten uzmanlar, şu an yüzde 1,42-1,44 seviyesinde bulunan konut kredi faizlerinin yüzde 1,40'a inebileceği görüşünde.Yapı Kredi Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mert Yazıcıoğlu, kredi faiz oranlarının bir süredir düşüş trendinde olduğunu söyledi. Bankaların geciken alacak stokunun artmasının sonucu olarak yükselen risk maliyetinin kredi faiz oranlarının düşmesine engel olduğuna dikkat çeken Yazıcıoğlu, "Hem enflasyon baskısının azalması, hem de talepteki düşüş Merkez Bankası'nın elini rahatlatıyor. Buna piyasa da uyum sağlıyor. Ancak tıpkı gecelik faizler gibi mevduat faizlerindeki düşüşün büyük kısmının gerçekleştiğini düşünüyoruz. Bundan sonraki indirimler aynı hızda olmayacaktır" diye konuştu.Yavaş yavaş indirim sürecinin sonuna yaklaşıldığını belirten Yazıcıoğlu, kısa vadeli faizlerde 1 puanlık daha indirim beklediğini söyledi. Bir bankanın üst düzey yetkilisi ise Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin bankaların kredi faizleri üzerinde aşağı yönlü bir etki yaratacağını söyledi. Şu anda bankalar arasında bekle-gör havasının hakim olduğunu kaydeden yetkili, konut kredilerinin yüzde 1,40 seviyesine kadar inebileceğini söyledi.