Merkez eş zamanlı faiz indirdi

Dünyanın önemli merkez bankaları faiz indirim kararı alarak, piyasada gün boyu süren fırtınaya biraz su serpti. Türkiye'de dolarda öğlene kadar yaşanan hızlı yükseliş fren yaptı, İMKB dünya borsalarıyla birlikte toparlanarak 31 bin 500 seviyesine çıktı.



Aralarında ABD Merkez Bankası (FED), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın da (BOE) olduğu dünyanın en büyük merkez bankaları hep beraber faiz indirdi.

FED 0.5 puan indirim yaparken faizi yüzde 1.5'e çekti. ECB, İngiltere ve İsveç merkez bankaları da faiz oranlarını yarımşar puan indirdi.



FED'den yapılan açıklamada, faiz oranının yüzde 1,5'e indirildiği ECB, Kanada İngiltere, İsveç ve İsviçre merkez bankalarıyla işbirliği içerisinde hareket edildiği bildirildi.



Standart Bank Türkiye Masası Şefi Cüneyt Başaran "Bir tek bu kurşun kalmıştı. Umarım bu can simidi olur" derken, Toronto Dominio Bank Trader'ı Süha Yaygın ise kararın piyasaları olumlu etkileyeceğini düşündüğünü ifade etti.



Borsalar bir anda artıya geçti



Merkez bankalarının ortak faiz indirimine gitmesi piyasalarda çok hızlı bir harekete neden oldu.

Tüm dünya borsaları bir anda artıya geçerken dolar kuru Turkiye’de 1.40'ın altına geldi. İlk seansı yüzde 5,98 düşüşle tamamlayan borsa ikinci seansın ilk beş dakikasında yüzde 1 artıya geçti ve 31 bin 500 bölgesine kadar tırmandı.



Fırtına biraz dindi



Piyasalardaki bu hızlı hareket sadece 10 dakika sürdü. Borsa 31 bin 500 bölgesinden gelen satışlarla yeniden 31 binin altına indi. Endeks saat 14.25 itibariyle yüzde 2.36 kayıpla 30 bin 817 puana geriledi.



Borsa ilk seansı yüzde 5.98 düşüşle 29 bin 674 puandan tamamlamıştı.



Dolar 1.40’ın üzerine çıktı



Güne hızlı bir şekilde başlayan ve 1.43'e kadar tırmanan dolar merkez bankalarının faiz indiriminin ardından hızla geriledi, sonra yeniden toparlandı. Bankalararası işlemlerde 1.3850 YTL'ye kadar gerleyen dolar, sonrasında yeniden 1.4050 YTL'ye tırmandı.

Dolar saat 14.25 itibariyle 1.40 YTL'den el değiştirdi.

