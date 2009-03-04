Merkez enflasyonda kademeli düşüş bekliyor

Merkez Bankası, enflasyonun kademeli olarak düşüşünü sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.



Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan Şubat ayı fiyat gelişmeleri değerlendirildi.



Buna göre, döviz kurundaki hareketlerin kısa dönemli etkileri büyük ölçüde sınırlı kalmaya devam ediyor, petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki gelişmeler de enflasyondaki aşağı yönlü eğilimi destekliyor.



İşlenmemiş gıda fiyatlarının artış hızı belirgin şekilde geriledi. Hizmet fiyatları ve diğer temel fiyat göstergelerinin yıllık artış hızlarının düşmeye devam etmesi enflasyonun ana eğiliminin aşağı yönlü olduğuna işaret ediyor. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde enflasyonun kademeli olarak düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.



Petrol fiyatlarındaki azalışların birikimli etkisiyle ulaştırma hizmetleri; iç talepteki yavaşlama ve işlenmiş gıda fiyatlarının olumlu seyriyle de yemek hizmetleri fiyatları yıllık enflasyonu gerilemeye devam etti. 2008 yılı genelinde hizmet grubu yıllık enflasyonunun artışında belirleyici olan söz konusu iki alt grup fiyatlarının önümüzdeki dönemde de enflasyondaki düşüşe katkıda bulunmaya devam edeceği öngörülüyor.



Maliyet yönlü etkilerin azalması ve iç talepteki zayıf seyrin sürmesiyle birlikte hizmet grubu yıllık enflasyonundaki kademeli gerileme eğiliminin önümüzdeki dönemde de süreceği tahmin ediliyor.



Enerji grubu fiyatlarının Şubat ayında yüzde 0,82 oranında azalması, grup yıllık enflasyonun yüzde 13,74'e gerilemesinde Şubat ayı başında fiyatında yüzde 15,51 oranında indirime gidilen doğal gaz alt kalemi belirleyici oldu.



İç ve dış talebin zayıf seyri ve ithalat fiyatlarındaki düşüş nedeniyle döviz kuru gelişmelerinin dayanıklı tüketim malları fiyatları üzerindeki etkisinin geçmiş dönemlere kıyasla sınırlı kalmaya devam ettiği görüldü.



