Merkez ‘döviz depo’da vadeyi uzattı

Merkez Bankası finansal sistemde yaşanabilecek olası bir döviz sıkışıklığını aşmaya dönük yeni bir karar alarak döviz depo piyasasında hem faiz oranlarını düşürdü, hem de vadeyi uzattı. Kurum, bankaların Merkez Bankası aracılığıyla birbirlerinden borç alıp vermelerine olanak sağlayan döviz depolarının vadesini 1 aydan 3 aya, döviz depo piyasalarında borç verme faiz oranını, dolar için yüzde 7’den yüzde 5,5’e, Euro için yüzde 9’dan yüzde 6,5’e düşürülmesine karar verdi.



Merkez Bankası, bankacılık sistemine sağlanan döviz likidite koşullarını yeniden düzenledi.

Merkez Bankası, bu karar çerçevesinde; bankaların, Döviz ve Efektif Piyasaları - Döviz Depo Piyasası'nda kendilerine tanınan borçlanma limitleri çerçevesinde dolar ve euro cinsinden Merkez Bankası'ndan alabilecekleri döviz depolarının vadesini 1 aydan 3 aya çıkardı. Buna paralel olarak bankaların söz konusu piyasada kendi aralarında gerçekleştirdikleri işlemlerde daha önce 1 aya kadar olan vade 3 aya kadar uzatıldı.



Diğer yandan Merkez Bankası taraflı işlemlerde borç verme faiz oranı ABD doları için yüzde 7'den yüzde 5,5'e, Euro için yüzde 9'dan yüzde 6,5'a düşürüldü.



Merkez Bankası önümüzdeki dönemde de döviz piyasasına ilişkin gelişmelerin yakından takip edileceğini ve gerektiğinde daha önceden açıklanmış olan önlemlerin derhal alınabileceğini bildirdi.

