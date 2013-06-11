Dolar 1,90'ı aştı, Merkez Bankası ikinci kez müdahele etti

Doların 1,91 liraya yaklaşmasının ardından Merkez Bankası'ndan ek parasal sıkılaştırma açıklaması geldi. Açıklama sonrası doların ateşi düştü. Merkez Bankası saat 14.00 itibariyle ikici kez döviz satım ihalesi daha açtı.

Doların küresel risk iştahında azalmaya paralel gelişmekte olan piyasalardan çıkışlar ve polisin Taksim'e girmesi ile yükselmesinden sonra Merkez Bankası'ndan açıklama geldi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son bir aylık dönemde yurtdışı ve yurtiçi gelişmeler nedeniyle döviz piyasasında aşırı oynaklık gözlenmektedir. Döviz piyasasındaki aşırı oynaklığın fiyat istikrarı ve finansal istikrar üzerindeki olası etkilerini gidermek amacıyla gerekli görülen günlerde kısa süreli ek parasal sıkılaştırma uygulamalarının başlatılmasına karar verilmiştir.

Ek parasal sıkılaştırma asıl olarak açık piyasa işlemleri yoluyla sağlanacaktır. Politika faizinden yapılan fonlama miktarı geçici bir süre için azaltılarak normal günler için ilan edilen alt sınırın altına düşürülebilecektir.

Gerekli görülmesi halinde bu işlemleri destekleyici yönde, sterilize edilmemiş (etkili) gün içi döviz satım ihalelerinin veya doğrudan müdahalelerin kullanılması da söz konusu olabilecektir.

Ek parasal sıkılaştırmanın güçlü, etkili ve geçici olması esastır. Uygulamanın süresi döviz piyasasındaki oynaklığın seyrine bağlı olarak değişebilecektir."



Dolar 1,91'den döndü



Sabah yaklaşık yüzde 0,5 artışla Aralık 2011'den bu yana en yüksek seviye olan 1,9094 liraya kadar yükselen dolar, MB'nin açıklamaları sonrası 1,89 liraya geriledi.



Sepet TL 20 ayın zirvesini gördü



Sepet bazında TL, Ekim 2011'den bu yana en yüksek olan 2.2200 seviyesinin üzerini test etti. Sepet, Merkez'in açıklaması sonrası 2,21'lere geriledi.

Merkez Bankasından ikinci müdahele

Merkez Bankası, 77 milyon dolarlık teklif gelen gün içi döviz satım ihalesinde 50 milyon dolar sattı. Merkez Bankası açıklaması öncesi 1.9035 TL’den işlem gören dolar, açıklama ile 1.8883’e kadar geriledi. Sepet bazında TL ise açıklama öncesindeki işlem gördüğü 2.2151 seviyesinden 2.1989’a kadar geriledi.

Fakat daha sonra doların tekrar 1.905 TL’ye çıkması üzerine Merkez Bankası saat 14’te yeni bir döviz satım ihalesi daha açtı.