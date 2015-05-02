Merkez Bankasın'ndan faiz müjdesi

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu ve serbest hesaplara faiz ödenmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara faiz ödenmesi uygulamasına başlanacağı ifade edildi.

Merkez Bankası, “Uygulama 5 Mayıs 2015 tarihinden itibaren başlayacaktır. Uygulanacak faiz oranı değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşulları çerçevesinde günlük olarak belirlenecektir. Belirlenen oran saat 9.30’da Anadolu Ajansı DV008 ve Reuters CBTB sayfalarında ilan edilecektir. 5 Mayıs 2015 günü için gecelik faiz oranı yıllık yüzde 0,12 olacaktır” ifadelerini kullandı.

Başçı müjdeyi vermişti

Başçı, hafta içindeki yılın ikinci enflasyon raporunda zorunlu karşılıklara dair bir haber vermiş, resmi açıklamanın hafta sonu yapılacağını belirtmişti.