-Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık kararı ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Merkez Bankası, 28 Ekim Cuma günü itibarıyla banka nezdinde 1,2 milyar ABD doları değerinde 21,6 ton altın tutulmaya başlandığını açıkladı. Merkez Bankasından yapılan açıklamada, 12 Eylül 2011 tarihli basın duyurusunda belirtildiği üzere, 28 Ekim 2011'de tesisi başlayan 14 Ekim 2011 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren, kıymetli maden depo hesapları için tutulması gereken zorunlu karşılıkların tamamına kadar olan kısmı ile kıymetli maden depo hesapları hariç yabancı para yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 10'una kadar olan kısmının Merkez Bankası nezdinde 'standart altın' cinsinden tutulabilmesine imkan sağlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, bu çerçevede 28 Ekim Cuma günü itibarıyla Banka nezdinde 1,2 milyar ABD doları değerinde 21,6 ton altının tutulmaya başlandığı bildirildi. Para Politikası Kurulunun 20 Ekim 2011 tarihli toplantısında belirlenen ve kamuoyuna 24 Ekim 2011'de duyurulan plan doğrultusunda, altın rezervlerinin güçlendirilmesi ve bankalara likidite yönetimlerinde daha fazla esneklik sağlamak amacıyla, Türk lirası yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 10'una kadar olan kısmının da 'standart altın' cinsinden tutulabilmesine imkan sağlanacağı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: ''Düzenleme 28 Ekim 2011 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli olacak ve 11 Kasım 2011 tarihi itibarıyla Türk lirası zorunlu karşılıkların en fazla yüzde 10’u altın olarak tesis edilebilecektir. Söz konusu imkanın tamamının bankalarca kullanılması halinde piyasaya yaklaşık 5,5 milyar Türk lirası likidite kalıcı olarak verilirken, Bankamız nezdinde daha önce sağlanan imkana ilave olarak yaklaşık 3 milyar ABD doları değerinde 55 ton altın daha tutulabilecektir.''