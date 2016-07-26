Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Merkez Bankası olarak piyasa derinliği ve fiyat oluşumunu takip ederek ihtiyaç duyulacak tüm önlemleri alacağız" dedi. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 7,5'te bıraktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı.

Çetinkaya konuşmasında şunları söyledi:

“Global piyasalarda gelişmiş ülke merkez bankalarının destekleyici önlem alabileceği ve Fed'in faiz artırımını seneye ötelediği beklentisi risk iştahını artırdı.

"Yakın dönemde gelişmiş ülkelerde uzun vadeli faizlerin tarihsel düşüklere gerilemesiyle gelişmekte olan ülke bono piyasalarına portföy girişleri oldu.

“Belirsizliklerin etkisi geçici”

"Sadeleşme süreci Türkiye'ye ilişkin risk algılarını sınırladı. Merkez Bankası olarak piyasa derinliği ve fiyat oluşumunu takip ederek ihtiyaç duyulacak tüm önlemleri alacağız. Küresel risk iştahının olumlu seyri ve alınan tedbirler sayesinde yurt içi belirsizliklerin etkisinin geçici ve sınırlı olacağını değerlendiriyoruz. Ayrıca tasarlanan yapısal reformların uygulamaya geçilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırarak Türkiye ekonomisine ilişkin algılamaları olumlu yönde destekleyeceğini hatırlatmak isterim.

"Gıda enflasyon tahmini yıl sonu için yüzde 9'dan yüzde 8'e revize edildi. Ham petrol fiyatları yukarı yönlü güncellendi, 40 dolardan 44 dolara yükseltildi.

Yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi

Enflasyon tahminlerinde değişiklik yapılmadı. 2016'da yüzde 7,5'e, 2017 yılında yüzde 6'ya geriledikten sonra 2018'de yüzde 5'te istikrar kazanacak."