Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini 3.10

Merkez Bankası'nın Haziran beklenti anketinde 2016 sonu dolar/TL kuru beklentisi, bir önceki anketteki 3,1087’den 3,1008’e geriledi.

Merkez Bankası Haziran ayı beklenti anketini açıkladı.

TCMB Haziran beklenti anketinde, 2016 sonu dolar/TL kuru beklentisi, bir önceki anketteki 3,1087’den 3,1008’e geriledi.



Doların Haziran sonu beklentisi 2,9406; 12 ay sonraki beklentisi ise 3,2086 oldu.



Yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 7.80'dan yüzde 7.64'e gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 7,81’den yüzde 7.60’a geriledi.



Ankette yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,6’dan yüzde 3.7’ye yükseldi. Yıl sonu cari açık beklentisi ise 32,8 milyar dolardan 32.5 milyar dolara geriledi.



Gelecek 12 ay sonundaki TCMB repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 7,59’dan yüzde 7.75’e yükseldi. Gelecek 3 ay sonunda repo faizi beklentisi ise yüzde 7,5'ten yüzde 7.61'e çıktı.