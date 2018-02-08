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Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervlerinde gerileme

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 91.4 milyar dolardan 90.9 milyar dolara geriledi

08 Şubat 2018 19:57

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 628 milyon dolar azalışla 116 milyar 105 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 2 Şubat ile biten haftada, Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 474 milyon dolar azalarak 90 milyar 918 milyon dolara düştü.

Brüt Dövizrezervleri, 26 Ocak ile biten haftada 91 milyar 392 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 154 milyon dolar azalışla 25 milyar 341 milyon dolardan 25 milyar 187 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 628 milyon dolar azalışla 116 milyar 733 milyon dolardan 116 milyar 105 milyon dolara indi.

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