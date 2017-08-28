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Ekonomi

Merkez Bankası’nın rezervleri Temmuz’da yüzde 1 azalarak 107.6 milyar dolara geriledi

İstanbul, 28 Ağustos (DHA) – Merkez Bankası’nca yayımlanan Temmuz 2017 dönemine ilişkin “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi” verilerine göre, Merkez Bankası’nın rezervleri Temmuz’da yüzde 1 azalarak 107

28 Ağustos 2017 14:00

İstanbul, 28 Ağustos (DHA) – Merkez Bankası’nca yayımlanan Temmuz 2017 dönemine ilişkin “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi” verilerine göre, Merkez Bankası’nın rezervleri Temmuz’da yüzde 1 azalarak 107.6 milyar dolara geriledi. 
Merkez Bankası verisine göre bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2.5 azalarak 86.5 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 6.3 artarak 19.7 milyar dolara yükseldi. 
Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 16.6 azaldı ve 11.9 milyar dolar oldu. Bu tutarın 7.8 milyar doları anapara, 4.1 milyar doları faizlerden oluşuyor. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1.2 milyar doları bir ay, 1.9 milyar doları 2-3 ay ve 8.8 milyar doları da 4-12 ay içerisinde ödenecek.
Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0.9 artarak 63.4 milyar dolar oldu.

(Tablo)
 

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