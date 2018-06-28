Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları yüzde 4.2 azaldı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası Mayıs ayına ait uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini açıkladı. Buna göre Resmi Rezerv Varlıkları, Nisan ayına göre yüzde 4,2 azalarak 107,3 milyar Amerikan doları düzeyinde gerçekleşti.

Alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,7 azalarak 81,3 milyar Amerikan doları seviyesine indi.

TCMB'den yapılan açıklama şöyle:

"Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 4,2 azalarak 107,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,7 azalarak 81,3 milyar ABD doları olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,4 oranında azalarak 24,5 milyar ABD doları olmuştur.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azalarak 10,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 6,6 milyar ABD doları anapara, 4,2 milyar ABD doları faizlerden oluşmaktadır. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1 milyar ABD doları bir ay, 0,8 milyar ABD doları 2-3 ay ve 9 milyar ABD doları 4-12 ay içerisinde ödenecektir.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 4,1 azalarak 62,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir."