"Merkez Bankası'nın piyasaya doğrudan müdahale etmemesinin altında yatan neden döviz rezervi"

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın kur artışına müdahele edememesiyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Aktaş, Türkiye'nin döviz rezervinin çok düşük olduğunu, Merkez Bankası'nın bir dönem sahip olduğu dövizle kur dalgalanmasını önlemek amacıyla alım satım yaptığını, ancak çok uzun süredir bunun yapılmasına imkan kalmadığını söyledi.

Aktaş, Merkez Bankası'nın alım satımlar dışında zaman zaman piyasaya doğrudan müdahalede de bulunduğunu hatırlatarak, şu an 21 milyar dolar seviyesinde olan rezervin buna imkan vermediği yorumunda bulundu.

Alaattin Aktaş'ın bugün (8 Ağustos 2018) yayımlanan 'Merkez Bankası’nın net döviz rezervi yalnızca 21 milyar dolar' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Müdahaleyi niye unuttuk?

Dolar 2014 yılını 2.32’den kapatmıştı. Dolar şimdi (bu satırların yazıldığı saatlerde) yeniden 5.30’a dayandı. Yani aradan geçen üç buçuk yılı biraz aşkın sürede tam 127 artış oldu.

Ama bu dönemde Merkez Bankası ne ihaleli döviz satışı yaparak, ne doğrudan müdahalede bulunarak piyasaya girdi.

Elinizdeki bir tek tabanca varsa ve yeterince kurşununuz da bulunmuyorsa, karşınızdakilerde ise otomatik silahlar ve onlarca şarjör olduğunu biliyor, en azından tahmin ediyorsanız çatışmaya girmezsiniz.

Merkez Bankası’nın piyasaya doğrudan müdahale etmiyor olmasının altında yatan neden de budur.

Sanki Merkez Bankası’nın yüz milyarlarca dolar dövizi var da bunu kullanmaktan kaçınıyor ve piyasaya müdahale etmiyor!

Yok ki, Merkez Bankası’nın piyasayı dengeye getirecek kadar dövizi yok ki!

Hepi topu 21 milyar dolar!

Merkez Bankası’nın ne kadar döviz rezervine sahip olduğu sır değil, önce bunu belirtelim. Haftalık olarak brüt rezervler zaten açıklanıyor. Biraz hesap yapan herkes de analitik bilançodan net rezervin düzeyine ulaşabiliyor. Analitik bilanço da herkese açık tabii ki...

27 Temmuz tarihli analitik bilançoya baktık. Merkez Bankası’nın net altın ve döviz rezervi 30.6 milyar dolar düzeyinde. Yani bu tutarda bankalara ait olan altın ile bankaların mevduat karşılığı olarak Merkez Bankası’nda tuttukları döviz bulunmuyor. Merkez Bankası’na ait net rezervden söz ediyoruz.

Toplam 30.6 milyar doların 9.6 milyar dolarını altın rezervi oluşturuyor. Yani şu durumda net döviz rezervi olarak geriye 21 milyar dolar kalıyor.

Merkez Bankası piyasaya bu 21 milyar dolarla mı müdahale edecek!

Kaldı ki Merkez Bankası’nın rezervi 21 değil de, 40 milyar, 50 milyar dolar olsa bu tutarlar müdahale gücü verir mi, o da tartışılır.

Çünkü artık kurdaki artışı durdurmak için ekonomi cephesinde atılabilecek çok fazla adım kalmıyor gibi"