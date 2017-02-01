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Ekonomi

Merkez Bankası'nın onlama maliyeti Mayıs 2012'den bu yana en yüksek seviyede

TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti salı günü itibariyle yüzde 10.34'e yükseldi

01 Şubat 2017 22:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Salı günü itibariyle yüzde 10.34'e yükselerek Mayıs 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Merkez Bankası yüzde 9.25 faiz oranına sahip BIST gecelik repo fonlaması yoluyla Çarşamba günü 27 milyar TL kullandırırken, 12 Ocak'tan bu yana, yüzde 8 faiz oranına sahip 1 haftalık repo ihalesi açmıyor.

TEB tahminlerine göre, bankaların Çarşamba günü yüzde 11 faiz oranına sahip geç likidite penceresinden 60 milyar TL kullanması bekleniyor.

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