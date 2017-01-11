Merkez Bankası'nın müdahalesi de işe yaramadı; dolar ve Euro rekor kırdı!

Rekor üstüne rekor kıran dolarda Merkez Bankası'nın son müdahalesi de işe yaramadı. Ardı ardına gelen rekorlar sonrası Merkez Bankası'nın son müdahalesi ile 3,75 seviyelerine kadar inen dolar bu sabah yeniden yükselerek rekor kırdı. 3.8925 ile yeni tarihi zirveyi gören dolar 3.86 seviyesinde işlem görüyor. Euro ise 4.1089 seviyesini gördü.

Son dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışması hızlanan TL'nin bu sabah bir ara dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 2.5'i aşarken, dolar/TL 3.8950'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirveyi test etti.

Euro'ya karşı kayıp yüzde 2'yi aştı

Euro/TL de 4.1083'e kadar yükselirken, TL'nin euro karşısındaki değer kaybı da yüzde 2'yi aştı.

Sabah saatlerinde hacimsiz piyasada görülen sert yükselişin ardından saat 08.35'te dolar/TL 3.8550/3.8660, Euro/TL ise 4.0674/4.0733 seviyesinde bulunuyor.

Sepet bazında TL'de 4.0017'ye kadar yükseldikten sonra aynı saatte 3.9600/3.9613 seviyesinde.

Merkez "ilave adımlar atılabilir" demişti

Merkez Bankası dün piyasaya 1,5 milyar dolar ek kaynak sağlamış yaptığı açıklamada da "Piyasalardaki gelişmeler yakindan izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecek" denilmişti.

Bakan Tüfenkci: Faiz artışından yana değilim, ama Merkez Bankası gerekli görüyorsa uygular

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Merkez Bankası'nın son müdahalesiyle ilgili olarak, "Merkez Bankası faiz artırımını gerekli görüyorsa kendi karar mekanizması içinde alır. Ama ben artıştan yana değilim" demişti.

Tüfenkci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM'de basın mensupları ile buluşmasında dolardaki değerlenme ve Merkez Bankası'nın son müdahalesi ile ilgili şunları söyledi:

* TCMB kuru yakından izliyor, bugünkü kararları ile yerinde müdahalelerle süreci yöneteceğini anlıyorum.



* Kurda reel anlamda ciddi karşılığı olmayan bazı hareketleri gözlemiyoruz; TCMB'nin müdahaleleri yerinde.



* Süreci yakından izleyen TCMB ne yapılması gerektiği noktasında inisiyatifi elinde bulunduruyor.



* TCMB faiz artırımını gerekli görüyorsa bunu kendi karar mekanizmaları içinde alır ve uygular ama ben artıştan yana

değilim.



* Prensip olarak faiz artırımına karşıyım; ticaretin ve yatırımın önündeki engellerin birinin yüksek faiz olduğunu

düşünenlerdenim.



* Dövizdeki hareketlerin faizi yükseltme noktasında kullanıldığını düşünüyoruz.