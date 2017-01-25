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Ekonomi

Merkez Bankası'nın kararının ardından Dolar/TL 3.83'ü aştı!

Banka, yılın ilk toplantısında faiz koridorunun üst bandını 75 baz puan yükseltmişti

25 Ocak 2017 12:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün aldığı faiz kararla, üst bant ve geç likidite faizini artırmasının ardından Dolar/TL yeni günde 3.83'ü aştı.

Güne 3.7820'den başlayan Dolar/TL  kademeli şekilde yükselerek 3.83'ü aştı. TL'deki değer kaybı %1'e ulaştı. 

Merkez Bankası yılın ilk toplantısında faiz koridorunun üst bandını 75 baz puan yükselterek %8.5'ten %9.25'e çıkardı. Geç likidite borç verme faizini %10'dan %11'e yükseltti. Merkez Bankası politika faizine dokunmayarak %8'de tutarken faiz oranı da % 7,25 düzeyinde sabit tutuldu. 

MB kararının ardından Dolar/TL  ilk etapta 3.73'lerden 3.82'li seviyelere yükseldi. Bugüne ise yatay seyirle başlayan kur daha sonra yükselişe geçti, kur gün içinde 3.8305'e kadar yükseldi. 

TCMB bugün, 300 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı Döviz depo ihalesi açtığını duyurdu. İhalede, faiz oranı dolar için % 0,75 ve TL için %10 olarak belirlendi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Merkez Bankası bağımsız bir kuruluştur" demişti:

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