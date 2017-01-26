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Ekonomi

Merkez Bankası'nın fonlama maliyeti 30 ayın en yükseğinde!

Banka, gecelik borç verme faizini yüzde 8.50'den, yüzde 9.25'e yükseltmişti

26 Ocak 2017 14:07

Merkez Bankası'nın bankalara sunduğu fonlamanın ağırlıklı ortalama maliyeti, çarşamba günü yüzde 9.25'e ulaşarak, Haziran 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

BloombergHT'de yer alan habere göre, net fonlama miktarı 63.4 milyar liraya gerileyerek, temmuz 2015'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Merkez Bankası bankaları; bankalararası piyasa, gecelik repo ve geç likidite penceresini kullanarak fonluyor.

Merkez Bankası 12 Ocak'tan bu yana 1 haftalık repo ihalesi açmazken, sunduğu gecelik repo miktarını da günlük olarak değiştiriyor.

Merkez Bankası, salı günü Para Politikası kurulu (PPK) toplantısında  aldığı kararla gecelik borç verme faizini yüzde 8.50'den, yüzde 9.25'e yükseltmişti.

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