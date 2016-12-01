Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporu açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporu'nu paylaştı. Merkez Bankası'nın değerlendirmelerine göre; hanehalkı tasarruflarındaki artış eğilimi korunurken, tasarruf tercihlerinde Türk Lirasının önceliği devam etti.

Milliyet'te yer alan habere göre; Finansal İstikrar Raporu'nda öne çıkan başlıklar şöyle:



1) Son dönemde küresel finansal piyasalarda artan oynaklıklar portföy hareketleri ve varlık fiyatlarında dalgalanmalara yol açmıştır.



2) Avrupa bölgesinde büyüme eğiliminin devamı, Rusya’ya yapılan ihracatta toparlanma, enerji fiyatlarının ılımlı seyri ve artan rekabet gücü orta vadede cari açıktaki azalma eğilimini destekleyerek ekonomimizin dış finansman ihtiyacını sınırlayacak gelişmeler olarak öne çıkmaktadır.



3) 2016 yılında artan küresel oynaklığa ve yaşanan farklı nitelikteki şoklara rağmen, ülkemizin güçlü iktisadi temellerinin desteğiyle finansal sistem sağlıklı görünümünü korumaya devam etmiştir.



4) Ticari kredilerdeki büyüme hızı yatay bir seyir izlerken, alınan makroihtiyati önlemler ve maliyetlerdeki düşüşün etkisiyle son aylarda tüketici kredilerinde belirgin bir canlanma gözlenmiştir.



5) 2016 yılı ikinci yarısında karlılıkta kaydedilen güçlü toparlanma ve hâlihazırda yüksek düzeyde olan sermaye yeterlilik oranı bankaların aracılık kapasitesini desteklemekte; aktif kalitesindeki olası dalgalanmalara karşı güçlü bir tampon sağlamaktadır.



6) Hanehalkı tasarruflarındaki artış eğilimi korunurken, tasarruf tercihlerinde Türk Lirasının önceliği devam etmektedir.



7) Yabancı para cinsinden firma kredilerindeki takipteki alacak oranı düşük seyretmektedir. Bu kredilerin uzun vadeli olması ve ağırlıklı olarak döviz geliri olan firmalar tarafından kullanılması kur ve talep şoklarına karşı reel sektörü desteklemektedir.



8) Bankaların likidite pozisyonları güçlü seyrini korurken, fonlama yapısındaki istikrarlı görünüm devam etmektedir.



9) Bankalara tahsis edilen depo limitleri ile bankaların TCMB nezdinde bulundurdukları döviz ve altın varlıklarının toplamı sektörün kısa vadeli dış borçlarını fazlasıyla karşılamaktadır.



10) Bankaların vade uyumsuzluğuna bağlı olarak üstlendiği faiz riski makul düzeylerdeki seyrini korumaktadır.