Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ABD Merkez Bankası'ndaki (Fed) altınları hesabında bulunan altınları sessiz sedasız çektiği ortaya çıktı" diye yazdı. Bu gelişmeyi "manidar" olarak değerlendiren Gürcanlı, "ABD Hazine Bakanlığı cezaya karşılık bu altınlara el koyabilir' endişesiyle mi çekildi?" diye sordu.

Gürcanlı, ABD'deki Zarrab/Atilla davasıyla bağlantılı olduğunu söylediği gelişme hakkında şunları yazdı:

Zarrab/Atilla davasının geldiği nokta, sadece bir ya da birkaç kişi, siyasi parti, banka ya da üst düzey yetkiliyi etkileme aşamasını çoktan geçti. AKP hükümetinin -belki de kendi açıklarını ifşa etmemek için- bilerek ya da bilmeyerek ihmal ettiği tüm hukuki önlemler nedeniyle, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tehdit eder hale geldi.

Atilla hakkındaki hapis cezası kararının ardından sıra Türkiye'de “yaptırım delme suçuna dahil olmuş” Türk bankalarına ceza kesmeye gelecek. Türkiye'nin içinde bulunduğu derin ekonomik krize bir de ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk bankalarına yazacağı kimbilir kaç milyar dolarlık ceza eklenecek.

AKP hükümeti elbette yaklaşan tehlikenin farkında.

Seçim tartışmaları arasında kaybolan çok kritik bir bilgi geçenlerde kamuoyuna sızdı; Türkiye Merkez Bankası'nın ABD Merkez Bankası'ndaki (FED) hesabında bulunan altınları sessiz sedasız çektiği ortaya çıktı.

Merkez Bankası, FED'deki 30 bin civarındaki altını 2017 yılının sonunda çekip, başka kurumlara aktardı.

Sizce de Türkiye Merkez Bankası'nın FED'deki hesapları “sıfırlaması” manidar değil mi? Acaba FED'deki altınlar “ABD Hazine Bakanlığı cezaya karşılık bu altınlara el koyabilir” endişesiyle mi çekildi?

Amerikalılar Türk bankalarına ne ceza yazacak bilmiyoruz. Ama kamu bankalarına yazılacak o kimbilir kaç milyar dolarlık cezaları, üstelik bu ekonomik kriz ortamında, ben, siz, hepimiz, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ödeyecek.

Tam bu aşamada şu akla gelebilir; Cezayı ödemezsek ne olur?

Yanıt basit; ABD, ceza ödenmediği taktirde alacağı önlemlerle tüm Türk bankacılık sektörünü, bununla bağlantılı olarak tüm Türk ekonomisini felç edebilir. Yani sadece Türkiye değil; herhangi bir ülkede hiçbir hükümet, “kapalı ekonomiye” geçmeden böylesi bir cezayı ödememezlik edemez.

Sırf geldiğimiz bu durum bile, “TAMAM” demek için yeterli gerekçe değil mi?

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