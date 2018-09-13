Merkez Bankası'nın faiz kararıyla borsa ve bankacılık endeksi yükseldi

Merkez Bankası'nın 625 baz puan faiz artırmasının ardından Borsa İstanbul'un BIST100 endeksi ve bankacılık endeksinde yükseliş görüldü.

BIST100 endeksinde yüzde 1,76'ya kadar çıktı.

Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 5'e yaklaştı.

Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri de verim eğrisi genelinde değer kazandı.

Tradeweb verilerine göre Türkiye'nin 2038 vadeli tahvilinin fiyatı 2,8 sent artışla 89,74 sente yükselerek Ağustos sonundan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Türkiye'nin 2045 vadeli tahvilinin fiyatı 2,8 sent artışla 83,45 sente yükselirken, 2043 vadeli tahvilin fiyatı 2,7 sent artışla 71,8 sente yükseldi.