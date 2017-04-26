Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Türk Lirası değer kazandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz koridorunun alt bandını, politika faizini ve koridorun üst bandını sabit tuttu. Geç likidite faizini ise 50 baz puan artış yaparak yüzde 12.25'e yükseltti. Türk Lirası ilk tepki olarak dolar karşısında değer kazandı, kur 3,5610'a kadar geriledi.

Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararına göre, TCMB faiz koridorunun alt bandı olan borçlanma faiz oranını yüzde 7.25'te, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8'de, marjinal fonlama oranını ise yüzde 9.25'te sabit tuttu.

TCMB geç likidite penceresi faiz oranlarında, borçlanma faiz oranını yüzde 0 düzeyinde sabit tutarken, borç verme faiz oranını yüzde 11.75'ten yüzde 12.25'e yükseltti.

Reuters'ın yaptığı ankette politika faizi ile faiz koridorunun alt ve üst bantlarının sabit tutulması beklenirken geç likidite penceresi borç verme faiz oranında artış beklentileri azınlıktaydı.

PPK'nın karar metninde son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin kademeli bir toparlama sergilediğine yönelik olduğu belirtildi:

"İç talepte kısmi bir iyileşme gözlenirken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.

Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetin güç kazanmaya devam etmesi beklenmektedir.

Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir."

Ayrıca 'son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık' ile enflasyonun hızlı bir şekilde yükseldiği ve bunun fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturduğu belirtildi.

Bu yüzden Kurul'un "enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar verdiği aktarıldı.

Reuters'a konuşan İş Bankası Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, "Bir sonraki PPK toplantısının Haziran ayında olacağı dikkate alındığında Merkez Bankası'nın kendisine ilave bir sıkılaştırma gereksinimine karşı marj yarattığı anlaşılıyor. TCMB'nin proaktif adımı piyasalarda özellikle kur cephesinde olumlu karşılandı" dedi.

TCMB kararının ardından Türk Lirası ilk tepki olarak dolar karşısında sert değer kazandı.

PPK'nın hemen öncesinde 3,5950 civarında işlem gören dolar/TL karar sonrası en düşük 3,5610'a kadar geriledi ve saat 14.36'da 3,5666/3,5680 seviyesinde işlem gördü.