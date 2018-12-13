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Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL'de son durum

Merkez, faizlerde değişiklik yapmadı

13 Aralık 2018 17:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası yapılan açıklamada faizlerde herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.

Dün güne 5.35'li seviyelerden başlayan dolar/TL "Fırat'ın doğusuna operasyon" açıklamasıyla 5.40'a kadar yükseldikten sonra kapanışta 5.35'te yer aldı. 

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından düşüşe geçti. Dolar, saat 14.07'de 5.32'li seviyelerde yer aldı.

Güncel döviz kurları için tıklayın.

Yılın son faiz toplantısından sonra gözler yarın açıklanacak Fitch'in Türkiye not değerlendirmesine çevrildi.

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