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Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar güne nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentilerini azaltmasıyla dolar güne 3.0680'deyle başladı

20 Ekim 2016 12:59

Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi dolar güne 3.07'nin altında başladı. 

Önceki gün jeopolitik gelişmeler, Başkanlık açıklamaları ve faiz indirimi beklentileriyle 3.1140'le tarihi rekor seviyeye yükselen kur, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un açıklamalarının MB'den faiz indirim beklentilerini azaltmasıyla kademeli olarak 3.06'lara kadar düştü. Dolar/TL güne 3.0680'den başlamasının ardından bu seviyelerdeki seyrini sürdürüyor. 

Bugün Merkez Bankası saat 14:00'te faiz kararını açıklayacak. Genel beklenti faiz koridorunun üst bandında 25 baz puanlık indirimin devam edeceği yönünde olsa da faiz indirimlerine ara verebileceği beklentisi de var.

BloombergTV'nin haberine göre, uzmanlar, TCMB’nin faiz oranını değiştirmemesi durumunda Dolar/TL'nin aşağı yönlü hareket edebileceğini belirtiliyor. 

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı da bugünün öne çıkan gündemi arasında. Bankanın faiz oranları ve aylık 80 milyar euro olan varlık alım programında değişiklik yapması beklenmiyor. 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut dün yaptığı açıklamada "Eğer şartlar gerektiriyorsa Merkez Bankası bu ayı pas geçebilir" ifadesini kullanmıştı. 

 

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