"Merkez Bankası'nın faiz kararı metninden bir cümle çıkarıldı"

Habertürk'ten Rahim Ak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün açıkladığı faiz kararı metninden önemli bir cümlenin çıkarıldığını öne sürdü. Buna göre metindeki "Sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" ifadesi kaldırıldı.

Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel olarak yılın son toplantısında faizlerde değişikliğe gitmedi. Konuya ilişkin olarak bir yazı kaleme alan Ak, Merkez Bankası'nın yayınladığı karar metninde, daha öncekilerin aksine, 'kararlılıkla' ifadesini kullanmadığını belirtti.

"Ekim ayında var olan ve faiz indirimi bir yana enflasyon risklerinin çok yüksek olduğu belirtilerek sonraki toplantılarda da faiz artırımına gidilebileceği cümlesi 'kararlılıkla' kelimesi ile güçlendirilmişti" diyen Ak, şunları kaydetti:

Merkez Bankası politika faizine dokunmadı ve yüzde 24'te sabit bıraktı. Ancak bir önceki toplantıdaki "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" cümlesi başta olmak üzere 25 Ekim'de metinde yer alan 3 cümlenin çıkarılması Merkez, artık öncelikle 'ek sıkılaştırma yapmayacağı' yani faiz artırımlarını sürdürmeyeceğini belirtirken faiz indirimine de kapı araladı. Merkez faiz oranını sabit tuttuğunu açıklarken ekim ayındaki metinde olduğu gibi önce ekonomideki dengelenme eğilimine ardından da faiz artırımı ile birilkte ekonomide yavaşlama olduğuna dikkat çekildi.

Bir paragraf metinden çıktı

Ancak ekim ayında var olan ve faiz indirimi bir yana enflasyon risklerinin çok yüksek olduğu belirtilerek sonraki toplantılarda da faiz artırımına gidilebileceği cümlesi 'kararlılıkla' kelimesi ile güçlendirilmişti. İşte bu cümleler metinden çıkarıldı. Bunun yerine enflasyon görünümünde iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiği belirtildi. Tam cümle şöyle oldu: İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir.

Yani önceki metne göre risk vurgusu olabildiğinde azaltıldı. Çıkarılan cümle ise şöyleydi: " Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamanın enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlayacağı düşünülse de fiyatlama davranışlarına dair yukarı yönlü riskler devam etmektedir."

Artık kararlı değil

Sonrasında ise her zaman olduğu gibi Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı için elindeki tüm araçları kullanacağı vurgulanırken "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" cümlesi çıkarıldı. Uzmanlara göre bu ise bir sonraki toplantıda faiz indirilmesinin önündeki güçlü cümlelerin metinden çıkarılması yani indirime kapı aralandığı şeklinde yorumlandı. Geri kalan cümleler ise her metinde yer alan şu şartlı cümle oldu: "Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir." Ancak bu cümle çok şartlı olduğu için faizin yerinde sayacağı veya artırılacağına yönelik bir niyet olarak algılanmıyor.