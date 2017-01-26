"Merkez Bankası'nın 'faiz' hamlesi yetersiz; dolarda yeni rekor gelebilir"

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı adımların yeterli olmadığını, son gelişmelerden sonra 2 yıllık Türkiye tahvil faizinin 10 yıllık tahvil faizlerini geçtiğini belirtti. Faizde yaşanan bu anomalinin kuru yukarı çektiğine dikkat çeken Erkan, bu duruma ek olarak Fitch'in olası not indirimiyle birlikte dolarda yeni rekor kırılabileceğini savundu.

Enver Erkan'ın Dünya gazetesinde "TRY faizi yukarı gidiyor, döviz depo ihalesine talepler 2 katın üzerinde gelince fayda etmiyor..." başlığıyla yer alan yazısı şöyle:

"TRY’de Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra oluşan momentum kaybı devam etmektedir. Piyasaların ötesine geçmeyen faiz kararının, aynı zamanda geçici sıkılaştırma olarak nitelendirilmesi; Merkez Bankası’nın piyasa likidite araçlarıyla müdahale etmeye devam etmesinin yeterli görülmemesi, diğer yandan kur geçişkenliğinin enflasyon üzerinde yaratması beklenen etkinin Merkez Bankası tarafından sınırlı görülmesi geniş resimde TRY’deki değer kaybını özetlemektedir.



Döviz depo ihalesinde talep iki katını geçti

Bugün TCMB’nin açmış olduğu 500 milyon dolarlık döviz depo ihalesinde, TRY faizi yüzde 11’e yükseltilerek geç likidite penceresi seviyesine getirildi. Buna rağmen, döviz depo ihalesine iki katından fazla, 1,28 milyar dolar teklif geldi. Merkez; TRY faizini yukarıya çekiyor, ancak döviz depo ihalesine talepler 2 katın üzerinde gelince fayda etmiyor. Bu ihale sonrasında günlük piyasa fonlaması yüzde 9,8’e doğru gidecek ve yeniden marjinal fonlama oranı ile geç likidite penceresi arasına yerleşecektir. Günlük fonlama oranı, kademeli bir şekilde geç likidite penceresine yaklaştırılacak gibi görünüyor.

Faiz hamlesi yetersiz kalıyor

SWAP ihalelerindeki TRY faizlerinin çok hızlı ve erken biçimde yukarıya çekiliyor olması, Merkez Bankası’nın da faiz hamlesinin yetersiz kaldığını düşündürebilir. Neticede faiz koridorunu yukarıya kaydırmadı; yaptığı üst bandı ve geç likiditeyi yukarı çekmek oldu. Yani emniyet enstrümanlarını kaydırdı. Ertesi gün not açıklaması da var, yüksek ihtimalle Fitch notu kıracak. Ek sermaye çıkışı ve borçlanma maliyetlerinde artış olarak yansımasını göreceğiz. 2 yıllık tahvil faizi, 10 yıllık faizin üzerinde seyrediyor. Hatta aradaki makas artık 2 yıllık tahvil faizi lehine açılıyor. Faizlerde böyle bir anomali yaşandığında genelde kurlar yukarı gidiyor.

Rekor seviyeler görülebilir

3,86 üzerinde kalıcılık sağlayacak bir dolar/TL hareketinde muhtemelen rekor seviyeler yenilenecektir. Bu durumda da ilk direnç noktası 3,99 veya psikolojik dönüm noktası 4 olabilir gibi görünüyor.

Euro/TL açısından da; hem euro/dolar paritesinin 1,07’lerde gezmesi ve dolar kurunun yükselmesinin rekor getirdiğini gözlemliyoruz.

DXY momentumu 100 altında görece zayıf olabilir, küresel dolar hareketinde zayıf eğilim euro/doları yukarı getiriyor; ancak TRY’deki değer kaybının oransal olarak daha fazla olması euro/TRY’nin daha hareketli olmasına yol açmaktadır. Bu kapsamda 3,90 ve 4,15 üzerinde kalıcılıkta 4,26 – 4,30 bandı da hedeflenebilecektir."