Merkez Bankası'nın denetimini kaldıran madde torba yasadan çıkarıldı

Torba yasanın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sürerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) denetimini kaldıran madde CHP’nin girişimiyle tasarıdan çıkarıldı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, tasarının 36. maddesinin görüşmeleri sürerken, önce AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal tarafından, Merkez Bankası bünyesinde denetim komitesi kurulmasına yönelik bir önerge verildi.

Muhalefet, tasarıyla Merkez Bankası bünyesindeki Denetleme Kurulunun kaldırılmasını eleştirdi. Eleştirilerin sürmesi üzerine Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Komisyona kısa süre ara verdi.

Aranın ardından ise AKP milletvekilleri başka bir önerge verdi. Kabul edilen bu önergeyle, Merkez Bankasına yönelik düzenlemeleri içeren 3 madde, tasarı metninden çıkarıldı.

Kararla Merkez Bankası içinde yer alan Denetleme Kurulu'nu kaldıran hükmğn yanı sıra düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte Merkez Bankasında görevde bulunan Denetleme Kurulu üyelerinin, başka bir nedenle görevlerinin sona ermesi hali hariç, ilk genel kurul toplantısı bitimine kadar görev yapması, ilk genel kurul toplantısında Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ilgili süreçlerin tamamlanması ile birlikte mevcut Denetleme Kurulu üyelerinin görevlerinin sona ermesine yönelik düzenlemeler de kaldırılmış oldu.