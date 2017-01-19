T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 426 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 95 milyar 292 milyon dolara geriledi

19 Ocak 2017 21:12

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 426 milyon dolar azalışla 110 milyar 559 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 13 Ocak ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 642 milyon dolar azalarak 95 milyar 292 milyon dolara geriledi. Brüt Döviz rezervleri bir önceki hafta 96 milyar 934 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla 1 milyar 216 milyon dolar artarak 15 milyar 267 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Altın Döviz rezervleri bir önceki hafta 14 milyar 51 milyon dolar seviyesindeydi.

Böylece, Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya göre 426 milyon dolar düşüşle 110 milyar 559 milyon dolar oldu.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar) :

 

ETİKETLER

merkez bankasıdöviz rezervidolar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24