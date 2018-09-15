Merkez Bankası'nın beklenti anketi tutarsa memur emeklisi en az 2366 lira alabilir

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, yıllık enflasyon 17,90'a yükselirken emeklilerin ocak ayında yapılacak zam oranını eflasyon belirleyecek.

Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 9,56 olabilecek.

Akşam'a yer alan habere göre, tahmin gerçekleşirse en düşük esnaf emeklisi aylığı 1680 lira, Bağ- Kur tarım emeklisi aylığı 1.182 liraya çıkacak. Memur emeklilerine de yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 606 enflasyon farkı yansıtılabilecek. Böylece 2149 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı 2366 liraya yükselecek.