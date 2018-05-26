Merkez Bankası'nın ardından İstanbul Ticaret Odası da kuru sabitledi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) ihracat reeskont kredi ödemelerinde kuru sabitlemesinin ardından benzer bir karar da İstanbul Ticaret Odası’ndan geldi. İTO, küresel fuarlara katılımda dolar kurunu 4 TL, euro kurunu da 4.8 TL olarak sabitledi. Merkez Bankası da kuru ABD Doları için 4.2 TL, euro için 4.9 TL, İngiliz Sterlini için 5.6 TL olarak belirlemişti.

Habertürk’te yer alan habere göre, fuar katılımlarında döviz kurunu sabitleme kararıyla ilgili konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “İhracatçımız bir ay sonra katılacağı fuarda ne kadar ödeyeceğini bilerek, üretime daha fazla ağırlık verecektir” dedi. Avdagiç’in açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Daha önce Merkez’in faiz artışı adımının kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiğini söyleyip, TL'yi korumanın milli bir görev olduğuna işaret etmiştik. Özellikle Merkez Bankası'nın ihracat reeskont kredi ödemelerinde döviz kurunu sabitlemesini de destekleyecek yeni bir karar aldık. İTO Yönetim Kurulu olarak, ekonomimize duyduğumuz güveni reel sektörümüze yansıtarak, firmalarımızın küresel fuarlara İTO ile katılımlarında döviz kurunu sabitledik. İnanıyoruz ki uluslararası platformlarda ürünlerini tanıtmak isteyen firmalarımız, bu sayede yeni bir imkan elde etmiş olacaklar.”